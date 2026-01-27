محافظ أسيوط: معرض مصانع دمياط للأثاث يستمر 30 يوما دعما للصناعة الوطنية

18 حجم الخط

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض مبادرة "مصانع دمياط للأثاث" أمام ديوان عام محافظة أسيوط بحي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة عدد من صناع ومنتجي الأثاث من محافظة دمياط، وبنسب تخفيضات تتراوح بين 30% و35% تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

شهد الافتتاح حضور المحاسب عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس أيمن الشريف، والمهندس مصطفى شاكر مسئولي تنظيم المعرض، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية وأبناء وأهالي المحافظة ورواد المعرض.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أجنحة المعرض، الذي يضم تشكيلة متنوعة من الأثاث المصنوع من أجود أنواع الأخشاب الطبيعية، مثل الزان والأرو، ويشمل غرف النوم، والصالونات، والسفر، والأنتريهات، بتصميمات تجمع بين الطابع التراثي واللمسات العصرية، بما يلبي مختلف الأذواق واحتياجات الأسر المصرية، مع طرح المنتجات بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن فعاليات المعرض تستمر لمدة 30 يومًا، بما يتيح فرصة مناسبة للمواطنين بمحافظة أسيوط، وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، للاستفادة من العروض والتخفيضات المقدمة، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية بمختلف المحافظات.

توفير خدمات ما بعد البيع وضمانات على المنتجات

وأكد محافظ أسيوط أن المعرض يوفر خدمات ما بعد البيع وضمانات على المنتجات، في إطار حرص صناع الأثاث الدمياطي على الحفاظ على ثقة المستهلك وتعزيز مصداقية المنتج المحلي، مشيرًا إلى توجيهاته بزيادة نسبة التخفيضات من 30% إلى 35%، مع إتاحة إمكانية التقسيط من خلال أحد البنوك، تيسيرًا على المواطنين ودعمًا للأسر والشباب المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات الاقتصادية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومواجهة موجات ارتفاع الأسعار، وفتح آفاق تسويقية حقيقية للصناع والمنتجين، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

وأكد أبو النصر أن تنظيم معرض "مصانع دمياط للأثاث" بأسيوط يأتي امتدادًا لسلسلة من المعارض الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز ثقافة الشراء المباشر من المصنع إلى المستهلك، ودعم الصناعة المصرية، وإتاحة منتجات متميزة بأسعار مخفضة، في نموذج عملي للتكامل بين المحافظات ودعم الاقتصاد الوطني.

