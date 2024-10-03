الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أثاث دمياطي بأرض المعارض، كيف تختار غرفة نوم مناسبة لشقتك؟ (فيديو وصور)

معرض صنع فى دمياط،
معرض صنع فى دمياط، فيتو

 تختتم فعاليات "معرض الاثاث  صنع فى دمياط "، بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، غدا  الجمعة  4 أكتوبر المقبل والذى استمر لمدة 10 ايام متتالية وشهد إقبالا من الزائرين. 

 تشكيلة متنوعة من الاثاث الدمياطى 

 ويضم "معرض صنع فى دمياط " تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة  لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة. 

وتجولت فـيتـو داخل أجنحة المعرض  للتعرف على أحدث  تصميمات غرف النوم الرئيسية  وأهم النصائح التى لابد من معرفتها  قبل اتخاذ قرار الشراء.

عارض: المشاركة في المعرض فرصة جيدة ومناسبة لكل صاحب مصنع أثاث

وأكد  محمد العشري، أحد صناع  الأثاث بمحافظة دمياط وأحد العارضين بمعرض صنع في دمياط، بقاعة “مشاريع مصر” بأرض  المعارض بمدينة نصر،  إن معرض  الأثاث “ صنع في دمياط”   يحظى بسمعة جيدة ويجد إقبالا كبيرا  من الزائرين  والعملاء، بهدف التعرف على التصميمات الجديدة من الموبلييا والاثاث، لافتا إلى أن المشاركة  تعد فرصة جيدة   لكل صاحب مصنع أثاث  لما   لها  من أثر تسويقي جيد لمعروضاته من الاثاث  وغرف المعيشة.

محمد العشرى احد صناع الاثاث فى دمياط 

وقال إن المعرض يعد فرصة جيدة  للتعرف  على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر، لافتا إلى أنه   باعتبارنا مصنع فهذا يعد  فرصة جيدة للعملاء ممن يتعاملون معنا للقيام  بإجراء   أي تعديلات  على قطع الأثاث الراغبين في شرائها  وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات".

 واشار العشرى فى حديثه مع فـيتـو  الى ان  هناك بعض الأمور لابد من مراعاتها قبل اتخاذ قرار الشراء لأى غرفة،  وتتحدد فى أهمية معرفة العميل مساحة الغرفة المراد شرائها، وتحديد كل وحدة من وحدات غرفة النوم حتى يتم استغلالها". 

 تصميم الدريسنج 

 وقال ان غرفة النوم عادة تتضمن “الدولاب - السرير - 2 كومودينو- التسريحة - شيفونيرة- بانكيت”، لافتا  إلى أن البعض يفضل تصميم  دريسنج  مقارنة بالدولاب، حيث إنه يتضمن عددا أكبر من الأدراج  والتى يمكن استغلالها لمحتويات الغرفة، فضلا عن استغلال كامل المساحة المخصصة لمكان الدولاب.

 

وأضاف، أن  تصميم ظهر السرير بشكل  كابتونيه  ما زال هو الموضة السائدة،  فضلا عن الالوان الفاتحة فى تصميم الغرف.

واشار إلى أن بعض العملاء  يفضلون تصميم البانكيت”بشكل “سحارة” وليس أدراج لاستغلال مساحة التخزين  ، وقال انه من الافضل ان تكون وحدة التسريحة  متضمنة أدراجا كبيرة فهذا يفضل فى الاستخدام، والمرآة تكون بشكل كامل. 

وأوضح أنه يجب على  العميل التأكد من نوع الخشب عند التعاقد وأن يكون ذلك مكتوبا  فى العقد بين العميل والعارض، لافتا إلى أن الأثاث الدمياطى يتمتع بسمعة جيدة لأنه يعتمد على أجود أنواع الخشب.

ارتفاع أسعار الأثاث 20% بـ"صنع في دمياط" مقارنة بالعام الماضي

وأوضح في حديثه مع "فـيتـو" على هامش معرض صنع فى دمياط  إننا اعتدنا المشاركة في فعاليات المعرض كل دورة، لافتا إلى أنه يشارك فيه  منذ بدايات المعرض عام  2016 حيث تمت  المشاركة   هذا العام من خلال  نقابة صناع الأثاث في دمياط

تأثير ارتفاع سعر  الدولار علي أسعار الأثاث 

وأوضح العشري أن  أسعار خامات ومستلزمات الإنتاج بصناعة الأثاث، شهدت ارتفاعا شأنها شأن باقية الصناعات الأخرى والذي أثر بالطبع علي سعر غرف  الأثاث ؛  ما يمثل تحديا  كبيرا على الحركة الشرائية خلال المرحلة الحالية. 

وأشار العشري إلى  أن أسعار الأثاث شهدت ارتفاعا ملحوظا  هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تقارب  الـ  20 ٪ ويرجع ذلك  إلى ارتفاع مستلزمات وخامات الإنتاج.  لافتا الى ان اسعار غرف النوم بالمعرض من الممكن ان تبدأ من 40 الف جنية الى ازيد من هذا  70 و80 الف جنيها لافتا الى ان السعر يتحدد حسب التصميم.

 

 

 

 

 

تصميم دولاب من 3 وحدات متحركة 

 

 لاول مرة تصميم الدولاب من 3 وحدات متحركة 

 وقال انه لاول مرة يتم تصميم دولاب الغرفة بشكل متميز  وذلك للتغلب على المساحة، لافتا الى ان الدولاب يتضمن 3 دولايب متحركة  يستطيع العميل ان يحركها فى اى مكان  حسب المساحة لديه 

 

 

 

 تصميم موديلات متنوعة 

وقال: إننا نحرص علي تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تصميم  موديلات  متنوعة وجديدة تناسب اذواق  العملاء مع  المحافظة بقدر الإمكان علي عدم   رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه   لافتا إلي أننا نستهدف إنتاج تصميمات جيد وتتماشى  مع القدرة الشرائية للعملاء.

 

جودة الاثاث الدمياطي 

وأشاد بجودة الأثاث الدمياطي بشكل عام، لافتا إلى أن "الأثاث الدمياطي على قدر من السمعة والجودة ما يسمح لنا بالتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، لافتا الى ان الاثاث الدمياطى يتميز بجودته  العالية ويعتمد على الخامات الطبيعية  والبعد عن الخامات البديلة فهى ذات سعر اقل دون جودة مقارنة بالاثاث الدمياطى 

وأشار إلى أن  المعرض يحظي باقبال من العملاء خلال هذه الدورة  للتعرف علي التصميمات الجديدة سواء ممن يرغبون في تجديد  غرف الاثاث لديهم أو المقبلين علي الزواج.

الأثاث الدمياطي الفاخر 

و يضم "معرض صنع فى دمياط" تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة  لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.

وأكد الزوار استحسانهم  بتنظيم المعرض،حيث يوفر عليهم مشقة السفر إلى محافظة دمياط  بهدف شراء  احتياجاتهم من الأثاث الذي يحظى بسمعة عالمية، فضلا عن توفير تكلفة  شحن الأثاث إلى القاهرة.

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