كشف لغز جريمة بهتيم، 3 أصدقاء يقتلون شابًا بطلق ناري بعد استدراجه لسرقته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف غموض جريمة قتل مأساوية شهدتها منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة ثان، بعدما قُتل شاب على يد ثلاثة من أصدقائه بطلق ناري أودى بحياته، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسماع دوي طلق ناري والعثور على جثة شاب داخل قطعة أرض زراعية، غارقًا في دمائه.

على الفور، انتقلت قوات المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "سيد. ن" 25 سنة، مقيم بمسطرد دائرة القسم، مصاب بجرح ناري، أودى بحياته.

وبتكثيف التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، تبين أن المجني عليه قُتل أثناء مشاجرة اندلعت خلال محاولة سرقة بالإكراه، بعدما استدرج المتوفى أصدقاءه الثلاثة؛ "حسام"، و"عماد م م" وشهرته "عبوسة"، و"يوسف أ م" وشهرته "زياد".

وخلال الواقعة، حاول المجني عليه إنقاذ صديقه "حسام" من بطش المتهمين، فبادر المتهم "عبوسة" بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش إصابة مباشرة وأسقطه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم "عبوسة" وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش".

وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع صديقيه، وأقر أن السلاح كان بحوزته للدفاع عن نفسه أثناء وقائع السرقة.

تم تحرير المحضر رقم 8854 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.