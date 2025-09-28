الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كشف لغز جريمة بهتيم، 3 أصدقاء يقتلون شابًا بطلق ناري بعد استدراجه لسرقته

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف غموض جريمة قتل مأساوية شهدتها منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة ثان، بعدما قُتل شاب على يد ثلاثة من أصدقائه بطلق ناري أودى بحياته، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

txt

مصرع سيدة في حادث سير ببورسعيد

txt

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

 

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسماع دوي طلق ناري والعثور على جثة شاب داخل قطعة أرض زراعية، غارقًا في دمائه.

على الفور، انتقلت قوات المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "سيد. ن" 25 سنة، مقيم بمسطرد دائرة القسم، مصاب بجرح ناري، أودى بحياته.

وبتكثيف التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، تبين أن المجني عليه قُتل أثناء مشاجرة اندلعت خلال محاولة سرقة بالإكراه، بعدما استدرج المتوفى أصدقاءه الثلاثة؛ "حسام"،  و"عماد م م" وشهرته "عبوسة"، و"يوسف أ م" وشهرته "زياد".

وخلال الواقعة، حاول المجني عليه إنقاذ صديقه "حسام" من بطش المتهمين، فبادر المتهم "عبوسة" بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش إصابة مباشرة وأسقطه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم "عبوسة" وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش".

وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع صديقيه، وأقر أن السلاح كان بحوزته للدفاع عن نفسه أثناء وقائع السرقة.

تم تحرير المحضر رقم 8854 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية بالقليوبية رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مستشفى ناصر مديرية أمن القليوبية مدينة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

أخبار الرياضة اليوم: توماسبيرج يوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي.. نجاة أحمد شوبير من حادث سير.. زيزو يغيب عن القمة

بسبب تلقيه رشوة، الحكم بالإعدام على وزير الزراعة الصينى السابق

الأكثر قراءة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

صدمة لجمهور الأهلي، توماسبيرج مديرا فنيا لـ بوجون شتشيتسين البولندي

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

بسبب تلقيه رشوة، الحكم بالإعدام على وزير الزراعة الصينى السابق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads