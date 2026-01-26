محافظ مطروح يناقش مقترحات حل أزمات التأمين الصحي وتخفيف معاناة المرضى

18 حجم الخط

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مع الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتورة مي رسلان مدير منطقة مطروح للتأمين الصحي، سبل ومقترحات تيسير وتسهيل إجراءات مرضى التأمين الصحي، والتخفيف عنهم، وعدم اضطرارهم للانتقال إلى محافظات أخرى لتلقي الخدمة الطبية.





وذلك بحضور الدكتور حلمي أغا وكيل المديرية، والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، والدكتورة أمل فهمي مدير الصيادلة.



تيسير إجراءات مرضى التأمين الصحي داخل محافظة مطروح

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها التيسير على مرضى التأمين الصحي، وتخفيف الأعباء عنهم، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظة.







دراسة فتح فرعين لصيدلية التأمين الصحي بالحمام ومطروح العام

وناقش الاجتماع دراسة فتح فرع لصيدلية التأمين الصحي بمستشفى الحمام، وفرع آخر بمستشفى مطروح العام، بما يسهم في تخفيف الزحام وتسهيل حصول المرضى على الأدوية.







آلية لتوفير الأدوية الناقصة وضمان استدامة الدواء

كما تم بحث وضع آلية لتوفير الأدوية الناقصة لمرضى التأمين الصحي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، لضمان الاستدامة في توفير الدواء وعدم تعطل صرفه للمرضى.



تنسيق بشأن المعامل والتحاليل الطبية

وخلال اللقاء التنسيق بين التأمين الصحي ومديرية الصحة فيما يخص المعامل والتحاليل الطبية، بما يحقق سرعة ودقة تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين.





حصر حالات الأطفال المستحقين لصرف الألبان

كما تم الاتفاق على حصر جميع حالات الأطفال المستحقين لصرف الألبان، وتحديد احتياجاتهم من الجرعات وفقًا للحالة الصحية لكل طفل.





تجميع تقارير الحالات وإرسالها لمستشفى الطلبة بالإسكندرية

وتم تحديد موعد لمندوب التأمين الصحي للتوجه بتقارير تلك الحالات إلى مستشفى الطلبة بالإسكندرية، مع تجميع الحالات بدلًا من التعامل مع كل حالة بشكل منفرد، وذلك للتخفيف عن الأسر ومشقة السفر.





توجيهات مشددة بالتخفيف عن المرضى وحصر الاحتياجات

ووجه محافظ مطروح مديرة التأمين الصحي بضرورة الحرص على التخفيف عن المرضى، مع حصر كافة الاحتياجات والمطالب الطبية والإدارية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمخاطبة هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة لتوفيرها.





توفير ديزل كهرباء لمستشفى رأس الحكمة

كما ناقش محافظ مطروح توفير ديزل كهرباء لمستشفى رأس الحكمة، حيث يجري وصوله خلال أسبوع بالتعاون مع شركة خالدة للبترول، مع التأكيد على أهمية توفير ديزل احتياطي.





توفير ديزل ومولدات لمستشفيي الصدر والحميات

وأكد المحافظ كذلك على ضرورة توفير الديزل والمولدات الكهربائية لمستشفيي الصدر والحميات، لضمان استمرارية الخدمة الطبية وعدم تأثرها بانقطاع التيار الكهربائي.

