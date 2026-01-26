أوقاف القليوبية تعزي أسرة الأطفال الـ 5 ضحايا تسريب الغاز ببنها

18 حجم الخط

توجه الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير مديرية أوقاف القليوبية يرافقه وفد من قيادات المديرية، وبحضور الدكتورة مروة ياسين مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تسريب الغاز بقرية ميت عاصم، مركز بنها بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة خمسة من الأبناء.

أوقاف القليوبية يقدمون واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها

وخلال الزيارة، قدم الشيخ عبد الرحمن رضوان كلمات صادقة خففت عن القلوب، مؤكدًا أن هؤلاء الأبناء أمانة وهبها الله ثم اصطفاهم إليه، وأن قضاء الله نافذ، داعيًا أسرهم إلى الصبر والاحتساب، وسائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجعلهم من الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما شاركت الدكتورة مروة ياسين في تقديم العزاء، ومشيدة بروح الإيمان والرضا التي تحلّت بها الأسرة رغم عظم المصاب.

وأكدت مديرية أوقاف محافظة القليوبية أن القيام بالواجب الإنساني والاجتماعي هو جزء أصيل من رسالتها الدعوية، وترسيخ لقيم الرحمة والتراحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

وكان 5 أشقاء لقوا مصرعهم نتيجة تسريب الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بـمحافظة القليوبية، وهم: إبراهيم علي 16 سنة، خديجة علي 14 سنة، رقية علي 13 سنة، مريم علي 12 سنة، وجنة علي 8 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا عن الحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المنزل. وبعد الفحص، تم التأكد من وفاة الأشقاء الخمسة، ونُقلت الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وأخُطرت الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود خطر على المنازل المجاورة، في ظل الاشتباه بتسرب الغاز من مصدر داخل المسكن.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية تم نقل الضحايا إلى مستشفى بنها العام.

وأكدت المصادر الأولية أن الحادث نجم عن تسرب الغاز، مع استمرار فحص الموقع لمعرفة الأسباب الفنية، وسط دعوات الأهالي للالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل حفاظًا على الأرواح.

