الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الانتهاء من مادة واحدة بنسبة 100٪، نسب التصحيح في الشهادة الإعدادية بالقليوبية

نتيجة الإعدادية بمحافظة
نتيجة الإعدادية بمحافظة القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

واصلت مديرية التربية والتعليم أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، وسط متابعة دقيقة لضمان الدقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 120 ألف طالب وطالبة.

أوقاف القليوبية تعزي أسرة الأطفال الـ 5 ضحايا تسريب الغاز ببنها

وكيل التعليم بأسيوط يتابع تصحيح امتحاني اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية

 نسب التصحيح في الاعدادية بالقليوبية 

وأسفرت أعمال التصحيح لـنتيجة الصف الثالث الابتدائي بالقليوبية حتى الآن عن النِّسَب التالية:

 الرياضيات: تم تصحيح أوراق 43,028 طالبًا بنسبة إنجاز بلغت 35.9٪. 

العلوم: جرى تصحيح 58,124 ورقة بنسبة 48.4٪.

اللغة الإنجليزية: تم الانتهاء من تصحيح 27,236 ورقة بنسبة 22.7٪.

اللغة العربية (لغة أولى): تم تصحيح 56,100 ورقة بنسبة 46.8٪.

التربية الدينية (إسلامي/مسيحي): تم الانتهاء من التصحيح بالكامل بنسبة 100٪.


وأكدت مصادر بمديرية التعليم أن أعمال التصحيح مستمرة داخل الكنترولات وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية، مع التشديد على تحري الدقة في رصد الدرجات، تمهيدًا للانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج فور اعتمادها رسميًّا.

وحصلت فيتو على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية حيث تجري أعمال التصحيح على أن يتم إعلان النتيجة عبر الرابط.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية 

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحان  يوم الخميس 22 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الاعدادية محافظة القليوبية الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025–2026

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون اليوم امتحان العلوم

ads

الأكثر قراءة

تصل إلى القاهرة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وشبورة تحجب الرؤية اليوم

شلل مروري بطريق الجيش في الإسكندرية بسبب سقوط حمول سيارة نقل وإعلان طرق بديلة

باستثناء الكندوز الصغير، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

انخفاض اليوريا العادي وارتفاع نترات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر السمك اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البلطي والكابوريا وارتفاع قشر البياض 30 جنيها

الأهلي ومنتخب مصر لليد والترجي، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين المحتجزين في أمريكا إلى طهران

كيف تعامل القانون مع الموجودين بدون ترخيص داخل المواقع الأثرية؟

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية