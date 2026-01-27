الانتهاء من مادة واحدة بنسبة 100٪، نسب التصحيح في الشهادة الإعدادية بالقليوبية

18 حجم الخط

واصلت مديرية التربية والتعليم أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، وسط متابعة دقيقة لضمان الدقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 120 ألف طالب وطالبة.

نسب التصحيح في الاعدادية بالقليوبية

وأسفرت أعمال التصحيح لـنتيجة الصف الثالث الابتدائي بالقليوبية حتى الآن عن النِّسَب التالية:

الرياضيات: تم تصحيح أوراق 43,028 طالبًا بنسبة إنجاز بلغت 35.9٪.

العلوم: جرى تصحيح 58,124 ورقة بنسبة 48.4٪.

اللغة الإنجليزية: تم الانتهاء من تصحيح 27,236 ورقة بنسبة 22.7٪.

اللغة العربية (لغة أولى): تم تصحيح 56,100 ورقة بنسبة 46.8٪.

التربية الدينية (إسلامي/مسيحي): تم الانتهاء من التصحيح بالكامل بنسبة 100٪.



وأكدت مصادر بمديرية التعليم أن أعمال التصحيح مستمرة داخل الكنترولات وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية، مع التشديد على تحري الدقة في رصد الدرجات، تمهيدًا للانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج فور اعتمادها رسميًّا.

وحصلت فيتو على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية حيث تجري أعمال التصحيح على أن يتم إعلان النتيجة عبر الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحان يوم الخميس 22 يناير 2026.

