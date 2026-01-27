الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"بنها" تحصد مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب الجامعة من ذوي الهمم مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يلتقيان شباب YLY لدعم المشاركة وتفعيل مبادرة تماسك

أوقاف القليوبية تعزي أسرة الأطفال الـ 5 ضحايا تسريب الغاز ببنها

وقدم الجيزاوي التهنئة إلي الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد 2 ميدالية ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

وأضاف " الجيزاوي " أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، ودمجهم فى المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

من جانبها أشارت الدكتورة  جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أن الطلاب الحاصلين علي الميدالية الذهبية هم الطالبة ريهام عماد سلامة، والطالبة صفا حافظ عبد المنعم، والطلاب الحاصلين علي الميدالية الفضية هم سعد محمد حلمي، ومصطفى صابر محمد، والطالبة الحاصلة على الميدالية البرونزية هي أسماء جمال بغدادي.

جامعة بنها، زيارة "معبد هيبس" بمدينة الخارجة 

وفي وقت سابق، قامت جامعة بنها  بزيارة "معبد هيبس" بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد هو أحد المعابد التي تحتفظ بتفاصيلها المعمارية من العصور (الفارسي، البطلمي، والروماني)، واستمتع الطلاب بجولة ترفيهية بالمعبد الذي شُيد لعبادة "الإله آمون وبعض آلهة طيبة"، ويعد وثيقة تاريخية نادرة تجسد فنون العمارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور المختلفة، وزيارة "مقابر البجوات"، والتي تعد واحدة من أقدم وأهم الآثار القبطية في العالم (القرن الثاني الميلادي)، وتفقد الشباب كنيسة السلام: التي تعد من أقدم الكنائس الأثرية، وتتميز بنقوشها التي ترمز للسلام والقداسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي محافظ القليوبية ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يلتقيان شباب YLY لدعم المشاركة وتفعيل مبادرة تماسك

بنها تشارك في فعاليات افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته 53

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها يوزعون الورود على الشرطة بالقليوبية

رسوم الدراسة بكلية بنها ووهان، 55 ألف جنيه شاملة الدراسة والإقامة بالصين
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية