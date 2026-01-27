"بنها" تحصد مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب الجامعة من ذوي الهمم مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقدم الجيزاوي التهنئة إلي الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد 2 ميدالية ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

وأضاف " الجيزاوي " أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، ودمجهم فى المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أن الطلاب الحاصلين علي الميدالية الذهبية هم الطالبة ريهام عماد سلامة، والطالبة صفا حافظ عبد المنعم، والطلاب الحاصلين علي الميدالية الفضية هم سعد محمد حلمي، ومصطفى صابر محمد، والطالبة الحاصلة على الميدالية البرونزية هي أسماء جمال بغدادي.

جامعة بنها، زيارة "معبد هيبس" بمدينة الخارجة

وفي وقت سابق، قامت جامعة بنها بزيارة "معبد هيبس" بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد هو أحد المعابد التي تحتفظ بتفاصيلها المعمارية من العصور (الفارسي، البطلمي، والروماني)، واستمتع الطلاب بجولة ترفيهية بالمعبد الذي شُيد لعبادة "الإله آمون وبعض آلهة طيبة"، ويعد وثيقة تاريخية نادرة تجسد فنون العمارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور المختلفة، وزيارة "مقابر البجوات"، والتي تعد واحدة من أقدم وأهم الآثار القبطية في العالم (القرن الثاني الميلادي)، وتفقد الشباب كنيسة السلام: التي تعد من أقدم الكنائس الأثرية، وتتميز بنقوشها التي ترمز للسلام والقداسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.