جامعة بنها تنظم وِرشًا فنية للأطفال خلال إجازة منتصف العام

18 حجم الخط

أعلن مركز الخدمة العامة لإنتاج وتسويق منتجات كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، عن تنظيم عددا من الورش الفنية المتخصصة للأطفال خلال إجازة منتصف العام، بهدف تنمية الخيال والمهارات اليدوية، وتعريفهم بعالم الفنون التطبيقية بأسلوب مبسط وآمن يناسب أعمارهم من طباعة المنسوجات والحلي والاكسسوارات والتشكيل المجسم وتصميم الملابس والأزياء.

وجاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية.

جامعة بنها تنظم عددا من الورش الفنية المتخصصة للأطفال خلال إجازة منتصف العام

وتقام الورش بتنسيق الدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة بنها على مدار 4 أيام بواقع 3 ساعات يوميا من التعلم والمتعة والأنشطة التفاعلية المتنوعة وتتضمن اليوم الأول ورشة طباعة المنسوجات للأطفال والتي تهدف إلى تنمية الحس اللوني من خلال الطباعة بالبصمة وبالاستنسل، واليوم الثاني ورشة الحلي والاكسوارات والتي تهدف إلي تنمية الدقة والتركيز وتنفيذ إكسسوارات متنوعة من الخرز والسلك.

كما تتضمن ورشة التشكيل المجسم باليوم الثالث والتي تهدف إلي تنمية الخيال والقدرة على التشكيل من خلال تكوين أشكال مجسمة بسيطة، واليوم الرابع ورشة تصميم الأزياء والتي تهدف إلي تنمية الخيال والإبداع من خلال الرسم والتلوين والتجريب والاكتشاف.

جامعة بنها، زيارة "معبد هيبس" بمدينة الخارجة

في وقت سابق قامت جامعة بنها بزيارة "معبد هيبس" بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد هو أحد المعابد التي تحتفظ بتفاصيلها المعمارية من العصور (الفارسي، البطلمي، والروماني)، واستمتع الطلاب بجولة ترفيهية بالمعبد الذي شُيد لعبادة "الإله آمون وبعض آلهة طيبة"، ويعد وثيقة تاريخية نادرة تجسد فنون العمارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور المختلفة، وزيارة "مقابر البجوات"، والتي تعد واحدة من أقدم وأهم الآثار القبطية في العالم (القرن الثاني الميلادي)، وتفقد الشباب كنيسة السلام: التي تعد من أقدم الكنائس الأثرية، وتتميز بنقوشها التي ترمز للسلام والقداسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.