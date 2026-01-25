أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها يوزعون الورود على الشرطة بالقليوبية

18 حجم الخط

شارك أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، في الاحتفال بعيد الشرطة والموافق 25 يناير من كل عام، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وقام الطلاب بتوزيع باقات من الورود على الضباط وأمناء الشرطة، تعبيرًا عن التقدير والاحترام للدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن جامعة بنها حريصة على حث طلابها للمشاركة في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل لتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

وأشار رئيس جامعة بنها إلي أن الجامعة تقدر وتثمن التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة ودورهم فى تحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن ودعم مسيرة البناء والتنمية.

محافظ القليوبية خلال جولته بمقر قوات الأمن

وفي لفتة إنسانية تعكس تقدير القيادة التنفيذية، حرص محافظ القليوبية خلال جولته بمقر قوات الأمن على مصافحة عددًا من الضباط والأفراد، وقام بتوزيع الورود عليهم، معبرًا عن شكره الشخصي لدورهم وتفانيهم في العمل.

من جانبه، أعرب مدير أمن القليوبية عن شكره وتقديره لزيارة المحافظ، مؤكدًا أن رجال الشرطة سيظلون دائمًا على عهدهم، "عينًا ساهرة" لا تنام، تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، مع الإلتزام التام بإعلاء قيم حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم الشرطة في خدمة الشعب.

طلاب جامعة بنها يوزعون علي الشيكولاته،فيتو

