18 حجم الخط

شاركت جامعة بنها فى فعاليات حفل افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته (53) والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الجديدة،.

جامعة بنها تشارك في فعاليات افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته 53

وجاء ذلك بحضور ورعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي،والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والشباب والرياضة.



وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن تمثيل الجامعة بوفد طلابي شارك فى طابور العرض يعكس مكانة ودور الجامعة فى دعم الانشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في بناء شخصية متوازنة للطالب، وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي ، ويأتي تأكيدا علي ريادة الجامعات المصرية ودورها فى دعم رؤية الدولة المصرية.

دوري الجامعات والمعاهد المصرية



جدير بالذكر أن دوري الجامعات والمعاهد المصرية يضم 20 لعبة رياضية متنوعة، تشمل (كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة السلة 3×3، وتنس الطاولة، والتنس، والإسكواش، والريشة الطائرة، والبادل، والشطرنج، والجودو، والكاراتيه، والمصارعة، وألعاب القوى، والسباحة، والسباحة بالزعانف، والخماسي الحديث، والسلاح)، بمشاركة واسعة تضم 28 جامعة حكومية، وأكثر من 34 جامعة خاصة، و30 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، إلى جانب أكثر من 215 معهدًا عاليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.