الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بنها تشارك في فعاليات افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته 53

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو
18 حجم الخط

شاركت جامعة بنها فى فعاليات حفل افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته (53) والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الجديدة،.

جامعة بنها تنظم وِرشًا فنية للأطفال خلال إجازة منتصف العام

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد مناقشات مشاريع تخرج أول دفعة بكلية الهندسة

 جامعة بنها تشارك في فعاليات افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته 53

وجاء ذلك بحضور ورعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي،والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والشباب والرياضة.
 

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن تمثيل الجامعة بوفد طلابي  شارك فى طابور العرض يعكس مكانة ودور الجامعة فى دعم الانشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في بناء شخصية متوازنة للطالب، وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي  ، ويأتي تأكيدا علي ريادة الجامعات المصرية ودورها فى دعم رؤية الدولة المصرية.

دوري الجامعات والمعاهد المصرية


جدير بالذكر أن دوري الجامعات والمعاهد المصرية يضم 20 لعبة رياضية متنوعة، تشمل (كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة السلة 3×3، وتنس الطاولة، والتنس، والإسكواش، والريشة الطائرة، والبادل، والشطرنج، والجودو، والكاراتيه، والمصارعة، وألعاب القوى، والسباحة، والسباحة بالزعانف، والخماسي الحديث، والسلاح)، بمشاركة واسعة تضم 28 جامعة حكومية، وأكثر من 34 جامعة خاصة، و30 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، إلى جانب أكثر من 215 معهدًا عاليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها الاهلية

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد مناقشات مشاريع تخرج أول دفعة بكلية الهندسة

جامعة بنها تشارك بالملتقى الثاني لوحدات التضامن بمحافظة الوادي الجديد

وصول جثامين أم وأطفالها الأربعة ضحايا تسريب الغاز بأم بيومي إلى مشرحة بنها

رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني
ads

الأكثر قراءة

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير في غزة

عضو التصديرى للصناعات الغذائية: المعارض المتخصصة أداة فعالة للتواصل مع العملاء

سبح 24 ساعة بين الجثث، لحظة إنقاذ مصري لمهاجر من الموت غرقًا في البحر (فيديو)

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية