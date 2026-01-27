الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غيابات الأهلي أمام وادي دجلة الليلة

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام وادي دجله 

ويغيب عن الأهلي أمام وادي دجلة كل من: محمد شريف، أحمد عبد القادر، محمد سيحا، عمرو الجزار، كريم فؤاد، حمزة عبد الكريم، يوسف بلعمري.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره فريق وادي دجلة، في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

مباراة الأهلي ووادي دجلة

الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط لتعزيز مشواره في البطولة المحلية، خاصة أن هذه المباراة تعد الأولى للفريق في بطولة الدوري الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي شهدت مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال هذه المباراة لاستعادة تحقيق الفوز لتعزيز فرص الأحمر في المنافسة على صدارة جدول الدوري.

على الجانب الآخر، يدخل وادي دجلة المباراة بطموح كبير بعد فوزه في الجولة الماضية على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي ومواصلة صحوته في البطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

حراس المرمى: الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر، بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، أحمد عيد، كوكا، محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان، جراديشار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كريم فؤاد اخبار الأهلي موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة موعد مباراة الاهلي ووادي دجلة مباراة الأهلي ووادي دجلة

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة وادي دجلة

مصادر بالأهلي تكشف 6 أسباب وراء تأخر حسم ملف المهاجم الأجنبي

من يحرس عرين الأهلي أمام وادي دجلة غدا؟

أليو ديانج يطلب الاجتماع مع توروب

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

كواليس غضب توروب بسبب تأخر حسم ملف المهاجم الأجنبي

توروب يضع الليلة خطة مواجهة دجلة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقناة الناقلة

ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية