كواليس غضب توروب بسبب تأخر حسم ملف المهاجم الأجنبي

قالت مصادر داخل الأهلي إن الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق غاضب بشدة بسبب تأخر حسم ملف المهاجم الأجنبي الجديد خاصة مع اقترب إغلاق باب القيد الإفريقي بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن توروب استفسر أكثر من مرة عن أسباب تأخر حسم ملف المهاجم الأجنبي خاصة مع اقترب غلق باب القيد.

وأوضح أن مسؤولي الأهلي أكدوا لمدرب الفريق إنهم يبحثون عن مهاجم بمواصفات معينة على المستوى الفني وأيضا مطابق لإمكانيات النادي المالية ولكن توروب طلب ضرورة حسم الأمر في ظل حاجة الفريق لمهاجم أجنبي جديد.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة وادي دجلة المرتقبة غدا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث يجتمع ييس توروب مدرب الأهلي مع جهازه المعاون الليلة لوضع خطة مباراة الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج إفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

