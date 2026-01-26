مصادر بالأهلي تكشف 6 أسباب وراء تأخر حسم ملف المهاجم الأجنبي

18 حجم الخط

كشفت مصادر بالنادي الأهلي 6 أسباب لتأخر حسم التعاقد مع لاعب أجنبي لقيادة هجوم الأحمر.

أسباب تأخر حسم ملف المهاجم الأجنبي

وتشمل تلك الأسباب الآتي:

▪️رفض تكرار تجربة التعاقد مع لاعبين أجانب غير جيدين فنيا كما حدث مؤخرا مع جراديشار المرشح للرحيل حاليا.

▪️مغالاة بعض الأندية في مطالبها المالية للموافقة على رحيل لاعبيها.

▪️رفض الأهلي تسديد أرقام مالية (دولارية) كبيرة لبعض الوسطاء وممثلي اللاعبين الأجانب الذين يتحكمون في مصير بعض اللاعبين المرشحين لتدعيم الهجوم.

▪️خلافات فنية بين ممثلي هيكل قطاع الكرة بالأهلي والدنماركي ييس توروب مدرب الفريق بسبب الاختيارات مما تسبب في تأجيل الأمر أكثر من مرة.

▪️عدم نجاح جولة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي الأخيرة في أوروبا والتي تابع فيها أكثر من مهاجم لم ينالوا إعجاب نائب المشرف العام على الكرة.

▪️رفض بعض اللاعبين الأفارقة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي فكرة مغادرة أوروبا والعودة إلى القارة السمراء حتى ولو كان من بوابة الأهلي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة وادي دجلة المرتقبة غدا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث يجتمع ييس توروب مدرب الأهلي مع جهازه المعاون الليلة لوضع خطة مباراة الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

