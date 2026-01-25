موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 16

18 حجم الخط

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 16، فيما يحتل بيراميدز الوصافة برصيد 27 نقطة، ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الخامس.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 16



1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2- بيراميدز 27 نقطة

3- الأهلي 23 نقطة

4- وادي دجلة 23 نقطة

5- الزمالك 22 نقطة

6- المصري 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- سموحة 19 نقطة

10- بتروجيت 19 نقطة

11- الجونة 18 نقطة

12- البنك الأهلي 17 نقطة

13- مودرن سبورت 17 نقطة

14- غزل المحلة 16 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- حرس الحدود 13 نقطة

17- فاركو 12 نقطة

18- الجيش 11 نقطة

19- كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

20- الاسماعيلي 10 نقاط

21- الاتحاد 8 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

وتنطلق الثلاثاء المقبل مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمباراة الأهلي ووادي دجلة وتستكمل الجولة علي مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة هذا الأسبوع.

ويعود الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز للظهور في الدوري المصري بعد غياب طويل بسبب التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 27 يناير

الأهلي ضد وادي دجلة - 5 مساءً - ستاد القاهرة

الأربعاء 28 يناير

الزمالك ضد بتروجت - 5 مساءً - ستاد القاهرة

بيراميدز ضد الجونة - 8 مساءً - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساءً - ستاد السويس الجديد

الخميس 29 يناير

إنبي ضد سموحة - 5 مساءً - ستاد بتروسبورت

مودرن سبورت ضد الإسماعيلي - 8 مساءً - ستاد القاهرة

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 8 مساءً - ستاد غزل المحلة

الجمعة 30 يناير

فاركو ضد زد - 5 مساءً - ستاد حرس الحدود

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - ستاد الإسكندرية

المقاولون ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - ستاد المقاولون

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

