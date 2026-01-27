نجم الأهلي يلوم المصري على التعادل مع الأبيض: الفريق اللي مش هيكسب الزمالك في الوقت ده، هيكسبه إمتى؟

18 حجم الخط

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق المصري البورسعيدي فرَّط في فوز كان في المتناول أمام الزمالك، بعد إهدار العديد من الفرص السهلة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية كانت تمثل فرصة مثالية لتحقيق الانتصار على الفارس الأبيض.

إهدار المصري لفرص سهلة أمام الزمالك يثير علامات استفهام

وقال محمد عبد الجليل، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc"، إن إهدار المصري لهذا الكم من الفرص يثير علامات استفهام كبيرة، متسائلًا: «الفريق اللي مش هيكسب الزمالك في الوقت ده، هيكسبه إمتى؟».

وانتقد عبد الجليل أداء الثنائي الأجنبي في الزمالك، شيكو بانزا وبيزيرا، مؤكدًا أن كلا اللاعبين يقدمان مجهودًا فرديًّا دون خدمة حقيقية لمنظومة الفريق، مشددًا على أن اللعب الجماعي هو الأساس لتحقيق الانتصارات.

عبد الجليل يشيد بمهاجم الأهلي جراديشار

وفي سياق آخر، أشاد نجم الكرة المصرية السابق باللاعب جراديشار، مؤكدًا أنه لاعب جيد ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، موضحًا أنه في حال انتقاله إلى أي نادٍ آخر داخل الدوري المصري، فإنه سيقدم مستويات قوية وسيتألق بشكل واضح.

واختتم عبد الجليل تصريحاته بتأكيد أن استغلال الفرص، والالتزام باللعب الجماعي، هما العاملان الحاسمان في حسم المباريات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك يتعادل مع المصري

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.