من يحرس عرين الأهلي أمام وادي دجلة غدا؟

قالت مصادر داخل النادي الأهلي: إن ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول يدرس إعادة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق للتواجد أساسيا في مباراة وادي دجلة غدا في الدوري على حساب مصطفى شوبير الذي شارك أساسيا في مباراة يانج أفريكانز الجمعة الماضي في ظل سياسة الدور التي يدرس تطبيقها في حراسة مرمى الفريق.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة وادي دجلة المرتقبة غدا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث يجتمع توروب مع جهازه المعاون الليلة لوضع خطة مباراة الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

