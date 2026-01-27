طرح 10 آلاف تذكرة لمباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية

18 حجم الخط

تطرح شركة تذكرتي، اليوم الثلاثاء، 10 آلاف تذكرة لمباراة المصري والزمالك بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 8 آلاف تذكرة لجماهير النادي المصري باعتباره صاحب الأرض والجمهور، بينما تم تخصيص 2000 تذكرة لجماهير نادي الزمالك.

مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بجانب كايرز تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك يتعادل مع المصري

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية

ويلتقي فريقا المصري والزمالك في التاسعة مساء الأحد الأول من فبراير على ملعب السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وتذاع مباراة المصري والزمالك عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

كايزر تشيفز يفوز على زيسكو

وتمكن فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي من تحقيق الفوز على مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مواناواسا في لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض مباراتي الجولة الثالثة كالتالي:

1- المصري 7 نقاط.

2- الزمالك 5 نقاط.

3- كايزر تشيفز 4 نقاط.

4- زيسكو بدون نقاط.

