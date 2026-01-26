الإثنين 26 يناير 2026
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز ضد الجونة، يستعد فريق بيراميدز لمواجهته المقبلة أمام الجونة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري 

ويلتقي فريقا بيراميدز والجونة في الثامنة مساء الأربعاء القادم علي ستاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة 

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 27 نقطة

بيراميدز ونهضة بركان المغربي

وتعادل بيراميدز مع نهضة بركان بدون أهداف في ثالث جولات دور المجموعات بالملعب البلدي بمدينة بركان ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في قمة جدول الترتيب.

 

وتنطلق الثلاثاء المقبل مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمباراة الأهلي ووادي دجلة وتستكمل الجولة علي مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة هذا الأسبوع.

ويعود الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز للظهور في الدوري المصري بعد غياب طويل بسبب التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 27 يناير 

الأهلي ضد وادي دجلة - 5 مساءً - ستاد القاهرة 

الأربعاء 28 يناير 

الزمالك ضد بتروجت - 5 مساءً - ستاد القاهرة 

بيراميدز ضد الجونة - 8 مساءً - ستاد الدفاع الجوي 

المصري ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساءً - ستاد السويس الجديد 

الخميس 29 يناير 

إنبي ضد سموحة - 5 مساءً - ستاد بتروسبورت 

مودرن سبورت ضد الإسماعيلي - 8 مساءً - ستاد القاهرة 

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 8 مساءً - ستاد غزل المحلة 

الجمعة 30 يناير 

فاركو ضد زد - 5 مساءً - ستاد حرس الحدود 

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - ستاد الإسكندرية 

المقاولون ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - ستاد المقاولون

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 16 


1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة
2- بيراميدز 27 نقطة
3- الأهلي 23 نقطة
4- وادي دجلة 23 نقطة
5- الزمالك 22 نقطة
6- المصري 20 نقطة
7- زد 20 نقطة
8- إنبي 19 نقطة
9- سموحة 19 نقطة
10- بتروجيت 19 نقطة
11- الجونة 18 نقطة
12- البنك الأهلي 17 نقطة
13- مودرن سبورت 17 نقطة
14- غزل المحلة 16 نقطة
15- المقاولون العرب 13 نقطة
16- حرس الحدود 13 نقطة
17- فاركو 12 نقطة
18- الجيش 11 نقطة
19- كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة 
20- الاسماعيلي 10 نقاط 
21- الاتحاد 8 نقاط 

