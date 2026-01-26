بيراميدز: التعاقد مع باسكال فيري ضمن الاستعدادات لكأس العالم للأندية 2029

18 حجم الخط

أكد نادي بيراميدز أن التعاقد اللاعب الجديد، الزامبي الشاب باسكال فيري يعد إضافة جديدة لقائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة النادي التي تستهدف بناء فريق قوي قادر على تقديم الصورة اللائقة ببطل قارة أفريقيا في نسخة كأس العالم للأندية 2029 والتي يشارك فيها نادي بيراميدز بصفته بطل القارة السمراء لعام 2024.

وباسكال فيري الذي يعد لاعبا واعدا ومن أبرز المواهب الشابة في قارة أفريقيا، من مواليد 2005 حيث سيتم قيده تحت السن في قائمة نادي بيراميدز، وجاء التعاقد معه بعد متابعة دقيقة خلال مبارياته مع نادي زيسكو الزامبي، وكذلك من انضمامه لصفوف منتخب زامبيا الأول، خاصة وأن اللاعب كان في القائمة النهائية لمنتخب زامبيا والتي خاضت نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب.

باسكال فضل بيراميدز على أوتريخت الهولندي

باسكال اختار بيراميدز رغم امتلاكه لعدة عروض من بينها عرض من نادي أوتريخت الهولندي، وكذلك عروض من 4 أندية مصرية أخرى، خاصة وأنه تمسك باللعب في صفوف بطل أفريقيا، وهو يعد من المواهب الصاعدة بقوة في القارة السمراء في مركز الجناح الأيمن، حيث جاء انضمام فيري لنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، وهو ما يؤكد على خطة النادي والاهتمام بأدق التفاصيل، وضم موهبة شابة في الكرة الأفريقية بدون مقابل.

خطة التعاقد مع باسكال هدفها ضم عناصر شابة لها مستقبل كبير من أجل تجهيزها بدنيا ونفسيا لأن تكون ضمن القوام الأساسي للنادي بداية من الموسم المقبل، وتحضيرا لنسخة كأس العالم للأندية 2029، وهي خطة طموحة وضعها نادي بيراميدز ويسير عليها من أجل الحفاظ على القمة والتحضير للمستقبل.

رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الشاب الزامبي باسكال فيري

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وكريستيان فيري من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن وأحد المواهب القادمة بقوة، حيث بدأ سبق له التواجد مع منتخبات زامبيا في الأعمار السنية المختلفة، كما لعب مباراة واحدة من المنتخب الزامبي الأول كانت أمام الكونغو الديمقراطية.

