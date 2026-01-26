موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد 1 فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات للبطولة القارية التي يحمل بيراميدز لقبها.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويعاونه حمدين ديبا المساعد الأول، وخاليدو با المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء. يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا.

والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر، والمنسق الأمني جوسا أندريس من ناميبيا، ومنسق حقوق البث التليفزيوني عبد الرحمن العليمي من مصر.

بيراميدز يعلن عن ثالث صفقاته الشتوية

فيما، أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وهذا في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم صفوفه بأفضل اللاعبين والعناصر المحلية والأجنبية استعدادا للارتباطات العديدة في الفترة المقبلة.

وباسكال فيري يبلغ من العمر 20 عاما من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن وأحد المواهب القادمة بقوة، حيث بدأ سبق له التواجد مع منتخبات زامبيا في الأعمار السنية المختلفة، كما لعب مباراة واحدة من المنتخب الزامبي الأول كانت أمام الكونغو الديمقراطية.

