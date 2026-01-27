لا تهاون مع أي مخالفات، محافظ الدقهلية في جولة على المخابز بـ 3 مراكز

18 حجم الخط

فاجأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المخابز بمراكز المنصورة وطلخا ومحلة دمنة، في جولة ميدانية مفاجئة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة للخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها في منظومة الخبز المدعم.

المخابز المستهدفة في الجولة

وتفقد محافظ الدقهلية سير العمل داخل المخابز، التي شملت قرى كفر ميت فاتك وكفر سعفان وبندر طلخا وبندر المنصورة، وتابع انتظام الإنتاج، وعدم وجود تكدسات أو معوقات في صرف الحصص التموينية، مشددا على الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، وصرف حصص الخبز المقررة لكل بطاقة وممنوع تجميع البطاقات.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم بجودة مناسبة

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم بجودة مناسبة، باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين اليومية.

تكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة على المخابز

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة تكثيف الرقابة الدورية والمفاجئة على المخابز، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالوزن أو الجودة أو الاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين، وذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وعلى مختلف القطاعات الخدمية، بهدف رفع مستوى الأداء، وضمان تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن الدقهلاوي.

