الثلاثاء 27 يناير 2026
مستشفى دمياط العام يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الحالات الإكلينيكية

مستشفى دمياط العام
مستشفى دمياط العام يحصد المركز الثالث جمهوريا
حقق قسم الجلدية بمستشفى دمياط العام إنجازا طبيا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات المنظومة الصحية بالمحافظة، بفوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الحالات الإكلينيكية، والتي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العشرين لمؤتمر "دي ام اس" (D.M.S) السنوي.

​حالة نادرة تضع دمياط في الصدارة

​جاء هذا الفوز إثر عرض علمي متميز لحالة إكلينيكية نادرة لمرض "تصلب الجلد" (Scleroderma)، قدمته الدكتورة سوزان سعد صديق، استشاري الأمراض الجلدية. وقد حظي العرض بإشادة واسعة من لجنة التحكيم والمتخصصين، نظرا للدقة العلمية في التعامل مع الحالة والتحسن الكبير والملحوظ الذي طرأ عليها نتيجة الخطة العلاجية المتبعة.

دمياط العام تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الحالات الاكلينيكية
دمياط العام تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الحالات الإكلينيكية

إشادة محافظ دمياط بالمنظومة الطبية

​من جانبه، وجه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، التهنئة لمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق، وكافة الكوادر الطبية بمستشفى دمياط العام تحت إدارة الدكتور محمد اللبان. 

وأكد المحافظ أن هذا التفوق هو نتاج تكاتف الجهود الإدارية والطبية بهدف تقديم خدمات تخصصية تليق بالمواطن المصري.

​فريق طبي متميز وراء الإنجاز

​يعكس هذا التتويج كفاءة الفريق الطبي بقسم الجلدية الذي يعمل تحت قيادة الدكتور حازم الحسني، وبمشاركة نخبة من الكفاءات وهن: الدكتورة سوزان صديق، والدكتورة غادة الخضري، والدكتورة رانيا حسن. ويؤكد هذا المركز المتقدم قدرة المستشفى على المنافسة بقوة بين كبرى المؤسسات الطبية التعليمية والعلاجية في مصر.

