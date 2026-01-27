بعد تداول فيديو صادم، أمن الشرقية يضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أسرة

18 حجم الخط

ضبطت أجهزة الأمن بالشرقية المتهمين بالتعدي باستخدام أداة حادة على أفراد أسرة، بدائرة مركز الصالحية الجديدة، في واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي خلال الساعات الماضية.

شابان يعتديان على أسرة باستخدام أداة حادة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شابين بالاعتداء على المجني عليهم باستخدام أداة حادة، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

تفريغ مقطع الفيديو المتداول وتحديد هوية المتهمين

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لفحص ملابسات الواقعة، وتفريغ مقطع الفيديو المتداول، وتحديد هوية المتهمين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أن المتهمين هما «صالح.س.س» 26 عامًا، عامل، و«محمود ه س» 23 عامًا، عامل.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بالتعدي على كل من «إبراهيم ح م» 33 عامًا، عامل، ما أسفر عن إصابته بكسر بقاع الجمجمة، ووالدته «حمدة م ح» 68 عامًا، ربة منزل، التي أصيبت باشتباه كسر بالفك العلوي، إضافة إلى إصابة زوجة شقيقه «رضا س م» 40 عامًا، ربة منزل، بكدمات بالذراع الأيسر.

ضبط مرتكبي الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى وجود خلافات سابقة مع المجني عليهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ضبط مرتكبي الواقعة

احذر، استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

