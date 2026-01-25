الأحد 25 يناير 2026
محافظ الدقهلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالًا بعيد الشرطة الـ74

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بسندوب بالمنصورة.

 احتفالًا بعيد الشرطة الـ74

وذلك بحضور العميد أ.ح. الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ياسر الرفاعي مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي لشرق الدلتا، واللواء نصر رفقي حكمدار مديرية الأمن، واللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، واللواء مهدي محمد المهدي مساعد الوحدات، والعقيد أحمد السيد وكيل مكتب المخابرات الحربية، ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة 

 

عزف السلام الوطني وسلام الشهيد، والوقوف دقيقة حداد 

وشهدت المراسم، عزف السلام الوطني وسلام الشهيد، والوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، في مشهد يجسد معاني الوفاء والعرفان لما قدمه رجال الشرطة من بطولات خالدة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأكد اللواء "مرزوق" أن الاحتفال بعيد الشرطة يأتي تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، التي ستظل رمزًا للصمود والتضحية في تاريخ الشرطة المصرية، ودليلًا على بسالة رجالها وقدرتهم على مواجهة التحديات وحماية مقدرات الوطن وشعبه.

الشرطة المصرية ستظل صمام الأمان للمجتمع

كما أكد محافظ الدقهلية على أن الشرطة المصرية ستظل صمام الأمان للمجتمع، تعمل بكل إخلاص من أجل خدمة المواطنين، والحفاظ على الأمن الداخلي، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية، مع الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وأشار المحافظ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات المرحلة، واستمرار العمل بإخلاص وتجرد من أجل رفعة الوطن وتحقيق الازدهار المنشود وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين ومزيدا من النمو الاقتصادي.

العمل بكل جد وتفاني حتى تستمر الدولة في التحرك إلى الأمام 

وأكد المحافظ أن خطاب  الرئيس بالأمس في عيد الشرطة درسا لنا جميعًا، ركز على ضرورة العمل بكل جد وتفاني حتى تستمر الدولة في التحرك إلى الأمام ونحقق تطلعات المواطنين، وحرص  الرئيس السيسي على توجيه رسائل واضحة للتأكيد على استمرار البذل في طريق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، مؤكدا أن فخامة الرئيس شغله الشاغل هو المواطن.

