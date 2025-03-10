الإثنين 10 مارس 2025
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محافظات

بحضور وزير الصحة والسكان بالمؤتمر الوطنى الثانى لمكافحة العدوى

مديرية الصحة بدمياط الأولى على مستوى الجمهورية في مقاومة مضادات البكتيريا

وزير الصحة يكرم مديرة
وزير الصحة يكرم مديرة مستشفى الحميات


 تقدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتهنئة إلى مديرية الصحة بدمياط بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بقيادة  الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وأيضًا حصول مستشفى دمياط العام على المركز الأول فى برنامج المقاومة لمضادات البكتريا على مستوى الجمهورية لتصبح بصدد اعتمادها دوليًا من الجمعية البريطانية، علاوة على تكريم مستشفى حميات دمياط لحصولها على المركز الثالث بين مستشفيات قطاع الطب العلاجى على مستوى الجمهورية كأفضل تقييم لعام ٢٠٢٤، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

مستشفيات مديرية الصحة بدمياط بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية
مستشفيات مديرية الصحة بدمياط بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية

 

مستشفى دمياط العام يحصد المركز الأول في مكافحة البكتيريا


وقد نجح مستشفى دمياط العام في تحقيق المركز الأول في برنامج المقاومة لمضادات البكتيريا على مستوى الجمهورية، ما يمهد لاعتمادها دوليًا من الجمعية البريطانية، في خطوة تعزز مكانتها كمؤسسة طبية رائدة.

 

حميات دمياط ضمن الأفضل في مصر


كما حصل مستشفى حميات دمياط على المركز الثالث بين مستشفيات قطاع الطب العلاجي على مستوى الجمهورية، كأفضل تقييم لعام 2024، مما يعكس تطور الأداء الطبي في المحافظة.

إشادة وزارية بقطاع الصحة في دمياط

 

هذا وقد شهد المؤتمر اشادة من وزير الصحة بالمنظومة الصحية بمحافظة دمياط،  لما حققته المديرية من إنجازات عديدة للارتقاء بها، وتحقيق أفضل المؤشرات والخدمات العلاجية للمواطنين.

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