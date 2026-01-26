الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي لقيادات دمياط لمواجهة مخاطر الإدمان بمكتبة مصر العامة

فعاليات برنامج اعداد
فعاليات برنامج اعداد وتدريب القيادات التنفيذية والدينية
أعلن اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط بدء فعاليات برنامج إعداد وتدريب القيادات التنفيذية والدينية لمكافحة المخدرات الذي تستضيفه مكتبة مصر العامة خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وفي إطار سعي الدولة الدؤوب لتمكين القيادات المجتمعية من التصدي للأزمات القومية، وحماية الشباب من الانزلاق في فخ التعاطي.

 

فعاليات برنامج اعداد وتدريب القيادات التنفيذية والدينية لمكافحة المخدرات 
فعاليات برنامج اعداد وتدريب القيادات التنفيذية والدينية لمكافحة المخدرات 

 

​تعاون مؤسسي لتوعية المجتمع

​ويجري تنفيذ هذا البرنامج الحيوي من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والدينية في المحافظة حيث شهد التدشين حضور الدكتور ابراهيم عسكر المدير العام لبرامج الوقاية بالصندوق والدكتور محمد مصطفى خبير الطب الشرعي وسط مشاركة واسعة من ائمة المساجد وقساوسة الكنائس وممثلي الاوقاف والازهر الشريف لتوحيد الرؤى والجهود في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

​محاور تدريبية وعلمية مكثفة

​وتتواصل فعاليات البرنامج على مدار ثلاثة أيام متتالية من خلال سلسلة محاضرات وورش عمل متخصصة تستهدف رفع كفاءة المشاركين وتطوير خطابهم التوعوي ليكون مبنيا على أسس علمية ودينية دقيقة حيث تتناول الجلسات أدوار صندوق مكافحة الإدمان ورسائل الوقاية المباشرة مع استعراض أنواع المخدرات وتأثيراتها الخطيرة على الصحة العامة بالإضافة إلى توضيح الأبعاد القانونية وطرق الاكتشاف المبكر للحالات وكيفية التعامل معها بمهنية.

​استراتيجية وطنية لحماية المستقبل

​وأكد السكرتير العام المساعد في كلمته ان هذا البرنامج يعد حجر زاوية في الجهود الوطنية الرامية لحماية الأجيال القادمة من خلال بناء كوادر قيادية مؤهلة قادرة على نشر الوعي والمسؤولية في مختلف القطاعات بدمياط وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تحصين المجتمع وخلق بيئة رافضة للإدمان عبر استثمار ثقة المواطنين في قياداتهم الدينية والتنفيذية لترسيخ قيم الحماية والبناء.

 

