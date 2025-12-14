وفرى وحضريها فى المنزل، طريقة عمل فراخ كنتاكي

18 حجم الخط

طريقة عمل الفراخ كنتاكي، فراخ كنتاكي من أكثر الأكلات السريعة شهرة وعشقا لدى الكبار والصغار، حيث تتميز بقرمشتها الذهبية من الخارج وطراوتها من الداخل، إلى جانب نكهتها الغنية بالتوابل الخاصة.

وطريقة عمل الفراخ كنتاكي، سهلة وعلى الرغم من أن الوصفة الأصلية سرية، إلا أنه يمكن تحضير فراخ كنتاكي منزلية بطعم قريب جدا من الأصل وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الفراخ كنتاكي.

مكونات عمل الفراخ كنتاكي:-

دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع

2 كوب لبن رايب

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري

مكونات خليط التغليف:

2 كوب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة

للقلي:

زيت غزير للقلي

طريقة عمل الفراخ كنتاكي

طريقة عمل الفراخ كنتاكي:-

في وعاء عميق، نخلط اللبن الرايب مع الخل وجميع التوابل جيدًا.

نضع قطع الدجاج في التتبيلة ونتأكد من تغطيتها بالكامل.

نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل تركه ليلة كاملة للحصول على أفضل طعهم.

في طبق واسع، نخلط الدقيق مع النشا وجميع التوابل حتى تتجانس.

يمكن إضافة ملعقتين من تتبيلة اللبن إلى الدقيق وعجنها بالأصابع لعمل تكتلات صغيرة تعطي قرمشة مميزة.

نخرج قطع الفراخ من التتبيلة ونتركها تتصفى قليلا.

نغلف كل قطعة جيدًا بخليط الدقيق مع الضغط عليها حتى يلتصق الخليط تماما.

نترك القطع المغلفة ترتاح لمدة 10 دقائق قبل القلي.

نسخن الزيت جيدا على نار متوسطة.

نضع قطع الفراخ في الزيت دون تزاحم.

نقلبها على فترات حتى تأخذ لون ذهبي وتنضج من الداخل.

ترفع الفراخ على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

لنجاح الفراخ كنتاكي، استخدام اللبن الرايب يجعل الفراخ طرية من الداخل.

النشا عنصر أساسي لقرمشة مثالية.

عدم رفع حرارة الزيت أكثر من اللازم حتى تنضج الفراخ دون احتراق.

ترك الفراخ ترتاح بعد التغليف يساعد على ثبات القشرة أثناء القلي.

