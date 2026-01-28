محافظ القاهرة: حرصنا على التدقيق والعدالة في لجان حصر قانون الإيجار القديم

18 حجم الخط

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن لجان الحصر والتقسيم بالقاهرة حرصت على التدقيق لتحقيق العدالة عند حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى على مستوى أحياء العاصمة، والتزمت بأقصى درجات الشفافية والعدالة.

وأضاف محافظ القاهرة أن نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة بلغت ١٨%، والمناطق المتوسطة ٣١%، فى حين بلغت المناطق الاقتصادية أعلى نسبة بحوالى ٣٧%، وبلغت نسبة المناطق الغير خاضعة لقانون الايجار القديم ١٤%.

وكان ​الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد أصدر القرار رقم 978 لسنة 2026، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة،بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية وبدأ العمل به،كما تم تعميم هذه التقسيمات على كافة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة للالتزام والعمل بموجبها.

​و​بناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر والتقسيم بالمحافظة، نصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة بالألوان هى المناطق المتميزة ويُرمز لها باللون الأخضر، ​المناطق المتوسطة ويُرمز لها باللون الأصفر، ​المناطق الاقتصادية، ويُرمز لها باللون الأحمر.

وقد تم إلحاق الخرائط والجداول التوضيحية بهذا القرار لتحديد نطاق كل منطقة بدقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.