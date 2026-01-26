الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

الحكومة تبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

اجتماع برئاسة د.
اجتماع برئاسة د. مصطفي مدبولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لبحث الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة، واستعدادات بدء المرحلة الثانية، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق محمد فريد حجازي، مُستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة حياة كريمة، والمُهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المُسلحة، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والمُهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

موقف تنفيذ الأعمال ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع المُوسع يأتي اتصالًا بالمُتابعة الدورية لموقف تنفيذ الأعمال ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري الانتهاء منها والتسليم الفوري للمشروعات المُنتهية لبدء تشغيلها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف بحث الترتيبات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من هذه المُبادرة الوطنية غير المسبوقة، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بالاستعداد بشكل علمي ومدروس لانطلاق المرحلة المقبلة، لتمتد أذرع الخير إلى قرى جديدة في محافظات الجمهورية لخدمة أبناء هذا الوطن.  

وخلال الاجتماع، عرضت المُهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أوضحت أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 22318 مشروعًا من إجمالي 27332 مشروعًا مستهدفًا في 1477 قرية بـ 20 محافظة ضمن هذه المرحلة، وتم استلام نحو 17 ألف مشروع مُنفذ، لافتة إلى أن الفترة من 13 يناير حتى 25 يناير 2026 شهدت وحدها إنهاء الأعمال في 18 قرية، والانتهاء من 114مشروعًا، واستلام 185 مشروعًا، كما تطرقت إلى الموقف المالي لتنفيذ المرحلة الأولى، وتوفير المُخصصات اللازمة لاستكمال الأعمال المُتبقية بهذه المرحلة لاسيما ضمن الأولوية العاجلة.

كما عرضت المُهندسة راندة المنشاوي موقف مشروعات الأولوية العاجلة الجاري العمل على إنهاء تنفيذها حاليًا، وفق خطة تستهدف الانتهاء منها خلال أسبوعين من الآن، وتتضمن 307 مشروعات، نسب تنفيذها أكثر من 90%، في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وخطوط الطرد، ومحطات الصرف، ومحطات المعالجة، ومحطات المياه، والوحدات الصحية، وكذا موقف المشروعات المقرر دفع العمل بها للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

بدوره، عرض المُهندس أحمد عبد العظيم، "استشاري المشروع"، موقف الدراسات التمهيدية لانطلاق المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومُستهدفاتها، والتي من المقرر أن تُنفذ أعمالها في نحو 1667 قرية بـ ٢٠ محافظة، بإجمالي نحو 14500 مشروع حتى الآن، في قطاعات متنوعة ذات أولوية لأبناء القرى المستهدفة. 
 

