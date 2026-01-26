وزير الكهرباء: تحصيل 13.5 مليار جنيه من غرامات سرقات التيار

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة على الجهود المختلفة، بإجمالي سعات 30 ألف م.ف.أ، وربطها على الشبكة الموحدة خلال العام الماضي.



خطة التوسعات لتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة التوسعات لتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء شملت 40 محطة على مختلف الجهود، وكذلك مد خطوط بأطوال 194 ألف كيلو متر على شبكة التوزيع، وبأطوال 5610 كم بشبكة النقل.

وشدد وزير الكهرباء علي استمرار العمل للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة 4,6 مليارات كيلووات ساعة، بمبلغ 23,5 مليار جنيه، تم تحصيل منها 13,5 مليار جنيه قيمة ما يعادل 2,6 مليار كيلووات ساعة.

خطة التوسع في تركيب العدادات الكودية

أوضح أنه تم تركيب 2,5 مليون عداد كودى، بلغ حجم استهلاكها من الطاقة 4,7 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية بإجمالي 43 الف عداد.



وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرارا المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة فى إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، موضحا استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.