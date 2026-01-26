الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الكهرباء: تحصيل 13.5 مليار جنيه من غرامات سرقات التيار

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة على الجهود المختلفة، بإجمالي سعات  30 ألف م.ف.أ، وربطها على الشبكة الموحدة خلال العام الماضي.
 

خطة التوسعات لتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة التوسعات لتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء شملت 40 محطة على مختلف الجهود، وكذلك مد خطوط بأطوال 194 ألف كيلو متر على شبكة التوزيع، وبأطوال 5610 كم بشبكة النقل.

وشدد وزير الكهرباء علي استمرار العمل للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة 4,6 مليارات كيلووات ساعة، بمبلغ 23,5 مليار جنيه، تم تحصيل منها 13,5 مليار جنيه قيمة ما يعادل 2,6 مليار كيلووات ساعة.

خطة التوسع في تركيب العدادات الكودية 

أوضح أنه تم تركيب 2,5 مليون عداد كودى، بلغ حجم استهلاكها من الطاقة 4,7 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية بإجمالي 43 الف عداد.
 

وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرارا المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة فى إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، موضحا استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الشبكة الموحدة الشبكة الموحدة للكهرباء التيار الكهربائي العدادات الكودية

مواد متعلقة

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تعلن عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء مبدئيا

وزير الكهرباء: الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة وربطها على الشبكة الموحدة

ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

بجهود مصرية، كأس أمم أفريقيا 2025 تحقق إيرادات غير مسبوقة

مسؤول إيراني: الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة يتم تضخيمه إعلاميا وسياسيا

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

8 لاعبين مزدوجي الجنسية على ردار منتخب مصر في معسكر مارس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

طفل يسأل: كم عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية