الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين غدا

رياح مثيرة للأتربة،
رياح مثيرة للأتربة، فيتو
 أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليًا بنشاط ملحوظ للرياح  المثيرة للرمال والأتربة، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و34 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى رمال مثارة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على المحافظات الشمالية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار غدًا، نتيجة مرور  منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون خفيفة على المحافظات الداخلية والسواحل الشمالية وبكميات بسيطة.

وأوضحت منار غانم، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا بمعدل درجتين، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، مع الإحساس ببرودة الطقس ليلًا، بينما تكون الأجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى تسجل نحو 10 درجات مئوية في المدن الجديدة، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 6 درجات مئوية، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح حتى يوم الخميس.

ونصحت منار غانم، مرضى الجيوب الأنفية بضرورة ارتداء الكمامات، والابتعاد عن المباني المتهالكة واللافتات الإعلانية، موضحة أن الشبورة المائية لن تكون كثيفة بسبب نشاط الرياح، مؤكدة على تحسن الأحوال الجوية تدريجيًا اعتبارًا من يومي الخميس والجمعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية

الجريدة الرسمية