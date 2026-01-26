رد مبلغ كبير بعملة أجنبية، مياه الفيوم تكرم المحصل الأمين

18 حجم الخط

كرم المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أحمد علي صالح، المُحصِّل بالقطاع التجاري فرع الفيوم، تقديرًا لأمانته وإخلاصه في أداء مهام عمله وتميّزه في الالتزام بالقيم المهنية، بعد أن عثر علي مبلغ مالي كبير أثناء العمل، ورده لصاحبه أحد عملاء الشركة.

تفاصيل رد مبلغ بالعملات الاجنبية لصاحبه

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى: إن الزميل عثر أثناء تأدية عمله فى تحصيل الفواتير بمدينة الفيوم على مبلغ مالي كبير بعملة أجنبية يخص أحد العملاء، وورده على الفور إلى صاحبه دون تردد، في تصرّف يعكس أعلى درجات النزاهة والأمانة الوظيفية، وأن ما قام به يُجسّد نموذجًا مشرفًا للأمانة والانضباط الوظيفي، ويعكس القيم الأخلاقية والمهنية التي تحرص الشركة على ترسيخها بين جميع العاملين، لأن نزاهة الموظف هي أساس العمل المؤسسي الناجح.

نموذج مشرف يعزز كفاءة وظيفته

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مثل هذه النماذج المتميزة تساهم في تعزيز كفاءة التحصيل، وتمكن الشركة من تقديم خدماتها بأعلى جودة، لأن المحصل يُعد سفير للشركة وأحد أركانها، ويجب أن يتمتع بصفات ومميزات تؤهله ليمثل الشركة تمثيلًا مشرفًا وأن يكون مصدر ثقة أمام العملاء والمجتمع.

وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب، أن الشركة تتشرف بمكافأة كل موظف مخلص وأمين، وتدعم وتشجع كل من يقدّم نموذجًا يُحتذى به في الأداء والإنضباط الوظيفي، بما يعزز ثقافة النزاهة ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

