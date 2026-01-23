"الإسكان" تستعرض حصاد أسبوع حافل بالمشروعات والقرارات الداعمة للتنمية العمرانية (فيديوجراف)

18 حجم الخط

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا "بالفيديو جراف" شمل أبرز أنشطتها في أسبوع خلال الفترة من 17 /1 إلى 22 /1 /2026.



وجاء فى التقرير أنه فى يوم 22 /1/ 2026 شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستعراض جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنفيذي في حق الإنسان في السكن اللائق.

وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة، تقدم خلالها بخالص التهنئة للسيد المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس الشيوخ الموقر وكامل أعضاء المجلس بمناسبة تشكيله في دورته الجديدة، متمنيًا للمجلس بكامل هيئته كامل التوفيق في أداء رسالته الدستورية والوطنية، بما يرسخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

وأضاف الوزير، أن وزارة الإسكان تنطلق في عملها من مبدأ أن السكن اللائق ليس مجرد مأوى، بل بيئة متكاملة تحفة الكرامة الإنسانية وتكفل العستاذدالة في الإتاحة وعدم التمييز مع اعتبار السكن اللائق حقًا أصيلًا وركيزة للعدالة الاجتماعية بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويكفل الإتاحة والمساواة.



وفى ذات اليوم عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك بحضور ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركات المنفذة واستشاري المشروع.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية بالمشروع والانتهاء منه في أسرع وقت من خلال دفع العمل مع الشركات المنفذة، مشددًا على استمرار الأعمال بكثافة واستكمال المهمات للانتهاء من اللمسات النهائية للمشروع.



وفى نفس اليوم التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات المشتركة والتنسيق بشأن تلك الملفات خلال المرحلة المقبلة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مثمنًا التعاون المشترك بين الوزارة والمركز بما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، اجتماعًا مع مسئولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لمتابعة موقف التسويق والترويج والمبيعات وموقف التشغيل، لعددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الاستثمارت التي يتم ضخها بالمشروعات التنموية.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة على مستوى المدن الجديدة، وأهمية زيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد للمشروعات التي تنفذها الوزارة بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.

واستعرض وزير الإسكان، معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، وخطة الشركة للترويج والتسويق لعددٍ من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، حيث أكد الوزير ضرورة متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية، وزيادة معدلات تسليم الوحدات للحاجزين.

وفى إطار وزير الإسكان، بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر، عقد المهندس مصطفى النجار وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق اجتماعًا مع الدكتورة نرمين دسوقي مسئول التنمية العمرانية عن برنامج الهابيتات "مكتب مصر"، اجتماعًا لمناقشة آليات تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك بحضور عدد من الخبراء وهم الدكتور أحمد يسري والدكتور محمد أيوب، وعدد من مسئولى قطاع الإسكان.

واستعرض رئيس قطاع الإسكان والمرافق، الإجراءات التي اتخذها القطاع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية منذ عام 2013، حيث تم إصدار " مسودة وثيقة سياسات واستراتيجيات الإسكان في مصر " ثم إصدار ملف الإسكان في مصر عام 2016 وصولًا إلى إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر عام 2020، تلاها إعداد وإصدار التقارير الوطنية الدولية والسنوية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إطار متابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة.



كما أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 16 قرارًا إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ومدن السادات والعبور الجديدة وبني مزار الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وضرورة الالتزام بتراخيص البناء والقوانين المنظمة للعمران، ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وفى يوم 21/1 وفي إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع.

استعرض الاجتماع عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات القليوبية، ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم عرض تقريرًا عن موقف الأداء بالمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الانحدار ووصلات منزلية للمياه والصرف الصحي.



وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يوميًا لكافة المشروعات، موجهًا بضرورة التواصل والتنسيق الكامل بين كل العناصر المنفذة للمشروعات، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.



وفى ذات اليوم ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي.



وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على حزمة من الإجراءات لدفع عجلة الاستثمار السياحي ومنها: جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة.



بالإضافة إلى مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.



وأكد المهندس شريف الشربينى على دعم المستثمرين الجادين فى المشروعات الفندقية، وتقديم كافة التيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية.



وفى يوم 20/1 وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن مد مهلة استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء للمسطحات البنائية الناتجة عن استكمال نسبة 75% من إجمالي مسطح دور السطح.



ونصت الموافقة على أنه يتم استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء للمسطحات البنائية بحد أقصى 75% بدور السطح بقطع الأراضي السكنية الصغيرة الواقعة فى نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى نهاية مايو ٢٠٢٦، وبذات الشروط والضوابط الواردة بالقرارات والمكاتبات الصادرة بهذا الشأن، على أن يتم تفويض قطاعات الهيئة بشأن إمكانية مد مدد إضافية مع اخطار أجهزة المدن للعمل بها طبقا للقواعد.



وفى نفس اليوم أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم استرداد قطعة أرض بمساحة (900) فدان لمخالفة الاشتراطات، تقع عند الكيلو 62 غرب طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، وذلك بالقطاعين الثالث والرابع بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والتعديات والحفاظ على الطابع العمراني بالمدن الجديدة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في الحفاظ على أراضى الدولة وإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري.



كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية وصيدليات، وقطع أراضٍ بأنشطة ورش فى 3 مدن جديدة وهى ( المنصورة الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة "غرب أسيوط") للبيع بجلسات للمزاد العلني خلال شهر فبراير المقبل.



وفي هذا الإطار، أوضح جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، في بيان له، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۰م٢) إلى (٤٠م٢) بمراكز خدمات المنطقتين الثالثة والرابعة لعمارات مشروع جنة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 8/2/2026.

كما أشار جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، إلى طرح (٥) محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۰م٢) إلى (١٧م٢)، و2 وحدة إدارية ومهنية بمساحة (54م2) للوحدة بمنطقة عمارات سكن مصر ومركز خدمات الحي الأول بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 15/2/2026.

وأوضح جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح صيدلية بمساحة (۳۸.۷۸)م2، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (۳۳ م2 إلى ٦٨ م٢)، و5 قطع أراض " ورش حرفية " بعددٍ من مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 16/2/2026.



وفى اليوم ذاته أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 /1/ 2026، بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.



وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.



وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (27) يوم الإثنين الموافق 26/1/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأربعاء الموافق 24/12/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو ٤٨ (سابقًا) طبقًا لشرائح مساحات (209 م٢ – 450م2 - 500م2).



وأضاف مسئولو جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 28 يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأربعاء الموافق 24/12/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقًا) طبقًا لشرائح مساحات (276م2 - ٣٥٠ م٢ - ٤٠٠ م2 ).



وأشار مسئولو الجهاز، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (29) يوم الثلاثاء 27/1/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأربعاء الموافق 24/12/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقًا) طبقًا لشرائح مساحات (۲۰۹ م٢ - ٢٧٦م٢ - ٣٥٠م ٢ - ٤٠٠م٢ - ٤٥٠م٢ - ٥٠٠م٢).



وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.





وفى يوم 19/1 وفي مستهل جولته بمدينة المنصورة الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه السكان، وذلك بمقر جهاز المدينة، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.



وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بالحضور في مقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، معربًا عن سعادته بوجود محافظ الدقهلية، ومثمنًا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية، في ملفات عمل الوزارة من مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.



وأشار الوزير إلى أن الزيارة جاءت في ضوء عددٍ من الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، قائلًا: "نتواجد اليوم لإيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات والتغلب وتذليل أي تحديات أو عقبات"، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الجهات التابعة لوزارة الإسكان لتقديم خدمات على أعلى مستوى لأهالي محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة الجديدة.



من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن سعادته وتقديره لزيارة المهندس شريف الشربيني، مشيدًا بجهوده الملموسة في مختلف المشروعات، مؤكدا على وجود تنسيق كامل وتعاون مستمر في مختلف المشروعات الخدمية على مستوى المحافظة.



كما تناول الاجتماع، الحلول العاجلة للتعامل مع ارتفاع عكارة المياه الخام الداخلة للمحطة، ومنها إجراءات تنفيذ عدد 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة (لإنتاج 2000:1500 م3/ساعة)، وأعمال تنفيذ بحيرة ترسيب مربوطة على البحر لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة، حيث وجه الوزير بدراسة الأمر جيدًا لبيان مدى جدواه لحل المشكلة بشكل عاجل مع توفير البدائل في الحالات الطارئة.



ثم استعرض الاجتماع، مطلب بوجود مستشفى طوارئ، حيث تم استعراض موقف المركز الطبية والمستشفيات بالنسبة للمخطط العام "المرحلة الأولى" للمدينة، والوضع الراهن لاحتياجات السكان حيث تمت الإشارة إلى كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بجانب الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها بشأن المستشفى، وفي هذا الشأن تم الاتفاق على تنظيم قافلتين طبيتين في الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر على أن تستمر القافلة لمدة يومين، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة كإجراء عاجل في الوقت الحالي، كما وجه الوزير بدراسة تنفيذ مركز طبي بالمدينة لتقديم الخدمات الطبية.



واستعرض الاجتماع، موقف عددٍ من الخدمات بالمدينة ومنها منظومة الإسعاف حيث يجري تنفيذ مبنى الإسعاف نموذج 4 سيارات بمركز خدمات (3) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بجانب التنسيقات التي تتم لتوفير الخدمة.



كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ المدارس حيث تم الإشارة إلى تشغيل عدد 3 مدارس بالمرحلة الأولى، وهي مدرسة (ريجينت) البريطانية بمركز خدمات (1) (خاصة)، ومدرسة المنصورة الجديدة للغات بمركز خدمات جنة بالمنطقة الثانية (خاصة)، المدرسة الدولية (IPS) بمركز خدمات (3)، وجارٍ تنفيذ مدرسة بالقطعة رقم (30) بمركز خدمات جنة بالمنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى، وفي هذا الصدد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ المدرسة والتنسيق لدخولها للخدمة العام المقبل.



وفيما يخص وجود مجمع المعاهد الأزهرية، تم الإشارة خلال الاجتماع أنه تم التنسيق وإتاحة قطعة أرض بمركز الخدمات الرئيسي رقم (4) بالمرحلة الثانية لإقامة مجمع معاهد أزهرية نموذجية وتجريبية،و مبنى إدارة تعليمية،و مبنى إداري للتدريب بمساحة 7000 م2، وجارٍ التنسيق مع المجلس الأعلى للأزهر وفقًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.



وحول ما ورد من شكاوى بشأن المواصلات بالمدينة، وجه الوزير بدراسة كافة احتياجات الأهالي بالمدينة وطلباتهم، حيث وجه بتوفير تلك الاحتياجات وإنشاء موقف لوسائل النقل بالمدينة ووجود خط للنقل من المنصورة الجديدة إلى دمياط الجديدة وتفعيل الخط على الفور، والتواصل مع المواطنين لإعلامهم بكافة التفاصيل والمواعيد الخاصة بها.



وفيما يخص وجود الحضانات بالمدينة، تمت الإشارة إلى أنه جارٍ تنفيذ حضانة بمركز خدمات جنة بالمنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى، وجارٍ التنسيق لطرح حضانة بمركز خدمات سكن بالمنطقة السادسة، كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وتم الاتفاق على بدءالتقديم الالكتروني للالتحاق بفصول KG1 وبدء التحويلات بشرط حصول المتقدم على إفادة من الجهاز يكونه من قاطني مدينة المنصورة الجديدة تم تشغيل فصل KG1 لمدة عام وتم بدء ببداية العام الدراسي الجاري.



كما تطرق الاجتماع لكافة طلبات واحتياجات المواطنين بالمدينة والتي تضمنت وجود وزيادة عدد المخابز، والخدمات الأمنية، وبوابات الدخول والخروج، ومشكلة الكلاب الضالة، حيث وجه الوزير بتوفير كافة الخدمات بحلول عاجلة لحين الانتهاء من الحلول الدائمة، وإعلام المواطنين بكافة تفاصيل الخدمات بالمدينة.



ثم اطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، على موقف مشروعات الإسكان بالمرحلة الثانية للمدينة ومنها مشروع سكن مصر بإجمالي 44 عمارة بها 1024 وحدة، وجنة بإجمالي 224 عمارة بها 5376 وحدة، وموقف تسليمات الوحدات المنفذة بمشروع جنة، وموقف مشروع الفيلات بالمرحلة الأولى بإجمالي 1514 وحدة.



كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي مشروع جامعة المنصورة الجديدة، بجانب مشروعات المرافق بالمرحلة الثانية بالمدينة، وأعمال شبكات الكهرباء بالمرحلة الثانية، وأعمال صيانة الطرق بالمرحلة الأولى، ومشروعات المحطات، ومنها: محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة بطاقة 15ألف م3/يوم، ومحطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بطاقة 40ألف م3/يوم، حيث وجه الوزير بالمتابعة الاسبوعية للمشروعات المرافق على مستوى المدينة.



ثم تطرق الاجتماع، إلى متابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، حيث تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوسعات عددٍ من المحطات وشبكات المياه والصرف، كما تم استعراض عددٍ من مشروعات محطات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري بجانب مشروعات شبكات مياه شرب، وعددٍ من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة.



وفيما يتعلق بذوى الهمم وجه وزير الإسكان بالالتزام بالتصميمات الخاصة بأعمال تنسيق الموقع العام والتي تراعي وجود منحدرات بالأرصفة لتسهيل حركة ذوي الهمم، مع مراعاة حركة ذوي الهمم بمنطقة الكورنيش بدءًا من تنفيذ منحدرات للانتقال من موافق الانتظار إلى الممشى ثم منحدرات من الممشى إلى منسوب الشاطئ ثم مشايات لتسهيل الحركة بالشاطئ.



وأكد الوزير أنه في حالة وجود أحد الملاك من أصحاب الإعاقات الحركية يقوم المالك بتقديم طلب للجهاز لعمل منحدر للحركة لتسهيل الوصول للوحدة (تم بالفعل تنفيذ أكثر من منحدر للوحدات بالإضافة لمنحدر تم تنفيذه بمسجد خديجة بالمنطقة الأولى ومنحدر بجزيرة الطريق المؤدي للمسجد).



ثم تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومشروعات إسكان جنة ا وسكن مصر بالمدينة، لمتابعة سير العمل، والموقف التنفيذى، ورافقه فى الجولة مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.



وتابع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية ومرافقوه، موقف الكورنيش بالمرحلة الأولى بالمدينة حيث يصل طول الكورنيش الى (4.2) كيلو متر علي امتداد الواجهة الشاطئية للمدينة يحتوي علي عدد من الكافيتريات المقامة ومسارات الدراجات الهوائية المجهزة ومسارات الجري والمناطق الخضراء.

ووجه وزير الإسكان بضرورة العناية بالمسطحات الخضراء وأعمال الزراعات بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة.



كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع جنة بالمرحلة الأولى والذي يحتوي علي 4 مناطق سكنية تحتوي علي عدد (468 عمارة) بارتفاع ارضي + 5 أدوار بـ (11232 وحدة)، وتتراوح مساحات الوحدات بها بين (100: 150) م2 ذات مصعد ومنطقة خدمات داخلية.



وفي جولته بمشروع جنة، التقى وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية عددًا من السكان، وتم التطرق للحديث عن عدد من طلباتهم ومقترحاتهم والتي تمثلت في وجود مدرسة حكومية وتكرار انقطاع المياه ووجود مستشفى بالمدينة، وفي هذا الصدد أوضح الوزير كافة الحلول المنفذة بشأن توفير المياه، وموقف تنفيذ المدرسة والتي سيتم العمل للانتهاء منها ودخولها الخدمة العام الدراسي المقبل، ويتم التنسيق لزيادة عدد ساعات عمل الوحدة الصحية الموجودة حاليا يوميا وجاري العمل على إنشاء مركز طبي بالمدينة، كما تم توضيح، أنه تم الاتفاق على تنظيم قافلتين طبيتين في الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر على أن تستمر القافلة لمدة يومين، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة كإجراء عاجل في الوقت الحالي.



وأوضح الوزير الإجراءات المتخذة لعدم تكرار انقطاع المياه حيث شملت الحلول التي تم تنفيذها تنفيذ خزان مياه منتجة إضافي بمحطة التحلية بسعة 10آلاف م3، والعمل على مد مأخذ محطة التحلية بمسافة 1كم داخل البحر (بالإضافة لطول 1كم القائم كحل دائم، وزيادة قدرة محطة تحلية الكورنيش من 1000م3/يوم إلى 1200 م3/يوم، والاستفادة بالمياه تحت منسوب الحد الأدنى للسحب بخزان المياه المنتجة، وتغذية الخدمات عن طريق تانكات مياه، وتنفيذ 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة (لإنتاج 2000:1500 م3/ساعة).



وانتقل وزير الاسكان ومحافظ الدقهلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سكن مصر بالمرحلة الاولي والذي يحتوي علي 3 مناطق سكنية تحتوي علي عدد (196 عمارة) بارتفاع ارضي + 5 أدوار بعدد (4704 وحدات) تتراوح مساحات الوحدات بها بين (106: 118) م2 نموذج المصعد الخارجي.



كما تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة سير العمل بها، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.



واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطة بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، ومرحلتها الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم على مساحة 22 فدان، والإجراءات المتخذة لانتظام خدمة مياه الشرب، ومنها البدء في تنفيذ مشروع مد مأخذ محطة التحلية 1كم إضافي بالبحر مما سيقلل من تأثر جودة المياه الداخلة للمحطة بالنوات المثيلة مستقبلًا، كما يجري التجهيز لتنفيذ مجموعة آبار شاطئية لتوفر مصدر بديل للمياه الخام في حالات الطوارئ.



كما شملت الحلول التي تم تنفيذها إقامة خزان مياه منتجة إضافي بمحطة التحلية بسعة 10آلاف م3، وزيادة قدرة محطة تحلية الكورنيش من 1000م3/يوم إلى 1200 م3/يوم، والاستفادة بالمياه تحت منسوب الحد الأدنى للسحب بخزان المياه المنتجة، وتغذية الخدمات عن طريق تانكات مياه.



بالإضافة إلى الحلول العاجلة للتعامل مع ارتفاع عكارة المياه الخام الداخلة للمحطة، ومنها إجراءات تنفيذ عدد 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة (لإنتاج 2000:1500 م3/ساعة).

ثم تابع الوزير والمحافظ الموقف الحالي لتأمين احتياجات المدينة من المياه، واطمأنا على جودة المياه المنتجة، حيت تمت الإشارة إلى تحليل المياه المنتجة بشكل دوري وأنه يتم أخذ عينات عشوائية بشكل مستمر خلال الشهر من قِبل وزارة الصحة والسكان للتأكد من صلاحية المياه ومطابقتها للمواصفات.



وتفقد وزير الاسكان ومحافظ الدقهلية المعمل الملحق بالمحطة واطمأنا على سلامة عينات المياه المنتجة وتسجيل نتائج العينات، حيث تم الاطلاع على كافة النتائج التي تم تسجيلها.



وخلال الجولة، وجه الوزير بالحفاظ على جودة المياه، حيث تفقد وزير الإسكان والمحافظ مبنى الفلاتر بالمحطة وتم ملء كوب من الماء المنتجة للتاكد من نقائها وعدم احتوائها على أية شوائب.

ووجه المهندس شريف الشربيني بالتنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية بسير العمل بالمحطة واستمرار الحفاظ على جودة المياه وتقديم أفضل للمواطنين.



وعقب جولتهما بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة، لمتابعة سير العمل، يرافقهما فى الجولة مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح عن مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة بطاقة 15000 متر مكعب / يوم، والتي يجري تنفيذها علـى قطعـة أرض بمساحة حـوالي 14,800 م2 تعادل (3.5 فدان).



ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع، والالتزام بالمواصفات الموضوعة لتنفيذ الأعمال، والمتابعة الدورية لكافة مراحل المشروع للانتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة.



وعقب جولته بمدينة المنصورة الجديدة، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة دمياط، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الحرة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة دمياط.



وعقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، اجتماعا بالمقر الإداري للمنطقة الحرة العامة بمدينة دمياط الجديدة، تناول شرح تفصيلي عن المنطقة بدمياط والخدمات المتواجدة بها والموقف الحالي، بالإضافة إلى استعراض الخدمات والأنشطة بالمنطقة.



كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتطوير البوابة الخاصة بالمنطقة وأعمال الطرق والإنارة، والتأكيد على تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمحافظة، لتوفير مختلف سبل الدعم للمستثمرين بالمنطقة الحرة بمدينة دمياط الجديدة.



ثم قام وزير الإسكان ومحافظ دمياط بزيارة مصنعًا لإحدي الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية، والاطلاع على إمكانيات التصنيع المحلي في مجال تكنولوجيات تحلية مياه البحر.



وخلال الزيارة، تفقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، واطّلعا على مراحل التصنيع الخاصة بالمنتجات المرتبطة بأنظمة الترشيح المتقدم (Ultra Filtration)، إلى جانب منتجات أغلفة الفلاتر، والتي تُستخدم على نطاق واسع في محطات معالجة وتحلية المياه، لما تتميز به من كفاءة عالية وقدرة على تحمل الضغوط وظروف التشغيل المختلفة.



وفي ختام جولته، افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، محطة الناصرية الجديدة لمعالجة الصرف الصحى، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



واستمع وزير الإسكان ومحافظ دمياط، إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطة بطاقة إجمالية 7000 م³/يوم، وتخدم نحو ٦٣ ألف نسمة بقرى "الأربعين وحجاجة وكرم ورزوق وتفتيش السرو".

وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أن محطة معالجة الناصرية الجديدة تُعد من المشروعات الحيوية التي تواكب خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية، مضيفا أن المحطة ستُسهم في الحد من التلوث البيئي من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.



وفى يوم 18/1 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "السويدي"، لمتابعة الموقف التنفيذي ودفع العمل بالمشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المدن الجديدة وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للتعمير، والتي تشمل شبكات وخطوط كهرباء وأعمال الربط على محطات بمدن (سوهاج الجديدة – أكتوبر – العبور – العلمين الجديدة – العاصمة الجديدة – العاشر من رمضان – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة)، ومشروع تنمية سانت كاترين.



وفى نفس اليوم عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدورى، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، ومشروع أبراج وبحيرات “داون تاون” بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “cscec” الصينية المنفذة للأعمال، واستشاري المشروعات.



وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي بأعمال الحماية المدنية بالأبراج السكنية والإدارية وموقف أعمال التشطيبات الجارية بالبرج الأيقوني والأبراج الهلالية، وموقف تنفيذ تنسيق الموقع والمنطقة الخارجية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب موقف التشغيل، وموقف التشطيبات المتبقية، وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة إلى أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري – خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، بجانب البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.



ثم اطلع المهندس شريف الشربيني، على معدلات التنفيذ وأعمال الواجهات وأعمال الإلكتروميكانيك والتشطيبات والبنية التحتية وتنسيق الموقع بمشروع أبراج "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، حيث طالب الوزير بتكثيف الأعمال بالمشروع بوجه عام، وواجهات الأبراج بشكل خاص، بجانب الضغط في أعمال تنسيق الموقع والروف.



كما تابع وزير الإسكان، نسب الأعمال التصميمية والتنفيذية لبحيرات العلمين "داون تاون لاجون"، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 7 جزر و11 لاجون، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بدفع العمل بالمشروع للإنتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة.



وفى يوم 17/1 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع بموقع مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير العمل بالمشروع، وذلك في مستهل جولته اليوم، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، والشركات المنفذة.



وفي بداية الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، التعاون المثمر مع الدكتور إبراهيم صابر، في ملفات عمل وزارة الاسكان ومحافظة القاهرة المشتركة، وحرصه الدائم على دعم مشروع حدائق تلال الفسطاط، مقدمًا الشكر لدعم السيد المحافظ لكافة ملفات العمل التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مؤكدًا أن زيارة اليوم تأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال النهائية المتبقية بمشروع حدائق تلال الفسطاط وتلافي كافة الملاحظات للانتهاء منها.



من جانبه، ثمن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان لتنفيذ توجهات الدولة بإضافة رئة خضراء جديدة للقاهرة تتجاوز مساحتها ٥٠٠ فدان، مشيرًا إلى انتظار المواطنين لافتتاحها رسميًا، لتكون متنفسًا جديدًا لهم.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال النهائية المتبقية بالمشروع، حيث وجه الوزير بالمتابعة الدورية لكافة الأعمال، والانتهاء من تلافي كافة الملاحظات، ومتابعة نسب الإنجاز يوميًا.



وعقب الاجتماع، قاما وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، بجولة تفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط، تابعا خلالها الموقف التنفيذي لمنطقة التلال، وتم متابعة سير العمل بها وبالمنطقة الثراثية ومنطقة النهر، حيث يضم المشروع منطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي – مبانٍ خدمية – أماكن انتظار سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لإستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم تطل على بحيرة.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، والدكتور إبراهيم صابر، الموقف التنفيذي بمنطقة الأسواق والتي تتضمن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلا تجاريا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية - مسطحات زراعية - فندق 3 نجوم).



وعقب تفقده لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مثلث ماسبيرو، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وموقف مشروعات تطوير سور مجرى العيون وحديقة الأزبكية ونادي السلاح بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة.



وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذي يتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.



كما تناول الاجتماع، تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات.



واستعرض المهندس شريف الشربيني موقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية، والتي تشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولات - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية، كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل مبنى (نادي السلاح) لما له من واجهة مباشرة للحديقة.



كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، ويشمل المشروع، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

وخلال تواجده بمقر جهاز مثلث ماسبيرو، التقى المهندس شريف الشربيني عددا من الأهالي مستحقي السكن البديل بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، حيث استمع الوزير إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أنه سيتم العمل على توفير مختلف التيسيرات لهم، موجهًا بحصر كافة طلبات الأهالي والعمل على حلها على الفور.



وفى نفس اليوم شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير"، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة.



وفي إطار تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة لموقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، تم انتظام تشغيل محطة التحلية بمدينة المنصورة الجديدة، بعد استقرار قياسات العكارة للمياه الخام الداخلة للمحطة ووصولها للحد الآمن للتشغيل، وتعمل المحطة حاليًا بمعدل ٧٥٠م٣/ساعة بما يغطي احتياجات المدينة بالكامل.



جدير بالذكر أن فريق عمل قطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قام بزيارة تفقدية لمتابعة موقف المحطة عقب رصد مشكلة زيادة نسبة العكارة لمياه البحر والتى أدت إلى عدم انتظام تشغيل محطة تحلية مياه مدينة المنصورة الجديدة.



وفي زيارتهم، أكد مسئولو قطاع المرافق بالهيئة أنه تم إجراء جولة تفقدية بكافة مكونات المحطة لتلافي أي ملاحظات.

