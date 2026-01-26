الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

مروة الدالي: الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص أساس دعم التعليم والابتكار

د. مروة الدالي
د. مروة الدالي
أكدت مروة الدالي، مستشار وزير التعليم العالي للتنمية المستدامة، أن التنمية لا تتحقق بجهد طرف واحد، وإنما من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل تكريم الطلاب الحاصلين على منحة التعليم العالي ڤودافون – ساويرس Tech Start، بالتعاون بين مؤسسة ساويرس للتنمية وفودافون وعددهم 25 طالبا بجامعات عين شمس وأسيوط والإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية وجامعة مصر للمعلوماتية وجامعة الجلالة وجامعة زويل وجامعة النيل.

وأشارت إلى أن هذا النموذج من الشراكات يعكس توجه الدولة نحو دعم التعليم والابتكار، وتمكين الشباب من استكمال مسيرتهم التعليمية دون أن تمثل التحديات المادية عائقًا أمام طموحاتهم.

ووجهت حديثها للطلاب الحاصلين على المنح وقالت: إن المذاكرة الجادة والعمل الدؤوب يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الحقيقية.

إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل 

وأوضحت الدالي أن الوزارة أطلقت مبادرة منحة علماء المستقبل بالتعاون مع البنك المركزي، والتي تستهدف إتاحة فرص تعليمية متقدمة للطلاب المتفوقين، في إطار رؤية شاملة لبناء كوادر قادرة على قيادة مسارات التنمية المستدامة.

وأضافت أن الدولة تقوم بدور محوري من خلال فتح مسارات جديدة، وبناء أطر داعمة، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن وزارة التعليم العالي تعمل حاليًا على إطلاق مبادرة وطنية جامعة تضم مختلف المبادرات والشراكات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

ووجهت الدالي رسالة إلى الطلاب بضرورة التميز العلمي والتفوق في مجالات التكنولوجيا، مع التأكيد على أن التكنولوجيا دون قيم إنسانية لا تحقق التغيير الحقيقي، وأن اقتران العلم بالإنسانية وحب الوطن هو ما يصنع الفارق في بناء المستقبل.

وزير التعليم العالي ساويرس ڤودافون عين شمس الجامعة المصرية اليابانية جامعة مصر للمعلوماتية جامعة الجلالة جامعة زويل البنك المركزى التنمية المستدامة وزارة التعليم العالى

الجريدة الرسمية