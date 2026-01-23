تضامن الدقهلية: أكثر من 5 آلاف مستفيد من أنشطة الجمعيات الأهلية في أسبوع

18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية نشاطًا مكثفًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال أسبوع عمل استفاد أكثر من 5 آلاف مستفيد من الأنشطة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وتابعت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الخيرية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

تنفيذ الأنشطة وفق الضوابط المنظمة للعمل

وأكدت وكيل الوزارة أن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية قامت بالتنسيق الكامل مع الإدارات الاجتماعية، لمتابعة تنفيذ الأنشطة وفق الضوابط المنظمة للعمل الأهلي بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

تنوعت الأنشطة ما بين توزيع سلع ومواد غذائية وشنط غذائية

وتنوعت الأنشطة ما بين توزيع سلع ومواد غذائية وشنط غذائية وتنظيم معارض ملابس شتوية وأحذية وتوزيع وجبات إطعام وتقديم مساعدات مالية مباشرة ودعم الحالات الإنسانية وتسليم أجهزة كهربائية بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة اجتماعية وأمسيات دينية وتقديم خدمات صحية وإنسانية لمرضى الغسيل الكلوي وكبار السن.

المشاركة تجاوز 30 جمعية ومؤسسة أهلية

وأوضحت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة أن عدد الجمعيات والمؤسسات المشاركة تجاوز 30 جمعية ومؤسسة أهلية بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 5000 مستفيد بمراكز ميت غمر ومنية النصر والسنبلاوين وبلقاس وأجا والمنزلة والمنصورة وغرب المنصورة مشيرة إلى أن هذا التنوع في الخدمات يعكس شمولية مظلة الحماية الاجتماعية ويؤكد الدور الحيوي للمجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية استمرار جهود المديرية في دعم ومساندة الجمعيات الأهلية الجادة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.