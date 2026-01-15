التضامن: أكثر من مليون أسرة صرفت دعم "تكافل وكرامة" عن شهر يناير

18 حجم الخط

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات انتظام صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يناير، حيث بدأت عمليات الصرف صباح اليوم الخميس لـ4.7 مليون أسرة.

وصرفت أكثر من مليون أسرة دعم تكافل وكرامة بقيمة مسحوبات نقدية تصل إلى 805,126,901 جنيه.

ويقوم المستفيدون بالصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك وماكينات نقاط البيع بمكاتب البريد المصري المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا.

