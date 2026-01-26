الإثنين 26 يناير 2026
رئيس البرازيل يوجه مقترحا لـ ترامب بشأن مهام مجلس السلام
 قدم رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اقتراحًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتوجيه مهام مجلس السلام لتقتصر على الشؤون المتعلقة بقطاع غزة فقط.
وجاء الاقتراح في سياق جهود دولية تهدف إلى تعزيز فعالية المجلس، عبر تركيز الموارد الدبلوماسية والسياسية على الملف الأكثر إلحاحًا والمرتبط مباشرة بالأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع.

 

رئيس البرازيل يتحدث عن حصر مهام مجلس السلام

وأوضح الرئيس البرازيلي أن حصر مهام المجلس على غزة سيتيح مراقبة الوضع الإنساني والسياسي بشكل أكثر دقة، ويضمن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، ومتابعة عمليات إعادة الإعمار، بما يرفع من فعالية التدخل الدولي ويحد من الهدر أو التشتت على ملفات متعددة في آن واحد.

ويُنظر إلى المقترح كخطوة أولية نحو نقاش دبلوماسي أوسع، من المتوقع أن يناقشه الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه مع شركاء دوليين آخرين، لدراسة إمكانية تعديل مهام المجلس بما يركز على غزة، دون الإضرار بالملفات الأخرى التي يشرف عليها المجلس في مناطق النزاع العالمية.

تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد التوترات في غزة ووجود أزمة إنسانية مستمرة، حيث يواجه السكان صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الدولية.

الرئيس البرازيلي: ترامب يحاول إنشاء "أمم متحدة جديدة" وامتلاكها وحده

في وقت سابق، صرَّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إنشاء "أمم متحدة جديدة" وأن يكون هو المالك الوحيد لها، وذلك تعليقًا على تأسيس "مجلس السلام" بغزة.

وقال لولا، خلال حدث نظمته حركة العمال الريفيين بلا أرض في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل: "بدلًا من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ الرئيس ترامب يقترح إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو وحده مالكها".

