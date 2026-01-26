المعادن النفيسة تواصل الارتفاع، الذهب يلامس 5100 دولار والفضة تصعد 14% خلال يناير

18 حجم الخط

سجلت أسعار المعادن النفيسة أرقاما قياسية غير مسبوقة في تعاملات اليوم الاثنين، حيث حلق الذهب قرب مستويات الـ 5100 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، بالتزامن مع انفجار سعري في معدن الفضة الذي تجاوز حاجز الـ 115 دولارا، وسط تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات التجارية.

سباق الذهب والفضة

صعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 5092.19 دولار للأونصة، فيما سجلت العقود الآجلة مستويات مماثلة، ولم تكن الفضة بمعزل عن هذا الزخم، بل قفزت بنسبة 14% لتسجل 115 دولارًا للأونصة، مواصلة رحلتها الصعودية بعد كسرها حاجز الـ 100 دولار للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

المحركات الجيوسياسية والسياسية

عززت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وحلف "الناتو" بشأن ملف "جرينلاند" من شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفي هذا السياق، أكد خبراء أن المشهد السياسي الأمريكي وتصريحات الرئيس ترامب، خاصة تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا، باتت المحرك الرئيسي للسوق، حيث وصف "أدريان آش"، رئيس الأبحاث في "بوليونفولت"، المحرك الأساسي للأسعار هذا العام بعبارة واحدة: "ترامب وترامب".

أداء استثنائي وتوقعات متفائلة

يأتي هذا الصعود استكمالا لأداء مذهل في عام 2025، حيث حقق الذهب نموا بنسبة 64%، مدعوما بسياسات التيسير النقدي الأمريكية، ومشتريات البنوك المركزية، بالإضافة إلى تدفقات قياسية لصناديق الاستثمار المتداولة.

إلى أين تتجه الأسعار؟

تتباين توقعات المؤسسات المالية الكبرى حول سقف الارتفاعات القادمة، حيث يتوقع روس نورمان، الوصول إلى 6400 دولار للأونصة خلال العام الجاري، كما يستهدف سوسيتيه جنرال مستوى 6000 دولار بنهاية العام، واصفا هذا الرقم بـ "التقدير المتحفظ"، فيما حدد مورجان ستانلي، هدف الصعود القادم عند 5700 دولار.

ولم تقتصر المكاسب على الذهب والفضة؛ حيث صعد البلاتين بنسبة 3.7% مسجلا 2870.65 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 6.2% ليصل إلى 2133.75 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.

