مدير تعليم القليوبية: لا تهاون في الانضباط الإداري

18 حجم الخط

أجرى مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة تفتيشية مفاجئة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفي إطار إحكام الرقابة والمتابعة الميدانية.

مدير تعليم القليوبية يتفقد إدارة غرب شبرا

وكان في استقبال مدير تعليم القليوبية، حسام زهدي، مدير إدارة غرب شبرا التعليمية، حيث بدأ مدير المديرية جولته بتفقد مفاجئ لأقسام الديوان المختلفة، وجرى مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، والاطلاع على مدى التزام العاملين بجدول الأعمال اليومي، مؤكدًا أهمية الانضباط كركيزة أساسية لنجاح المنظومة التعليمية.

كما تفقد مدير تعليم القليوبية، قسم خدمة المواطنين داخل الإدارة، موجّهًا بضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى أولياء الأمور، وتيسير الإجراءات الإدارية للمعلمين، مشددًا على أن المكتب المغلق يُعد عائقًا حقيقيًا أمام التطوير.

وخلال الزيارة، عقد "مصطفى عبده" اجتماعًا مصغرًا مع قيادات الإدارة، أكد خلاله أن:"الميدان هو المحك الأساسي للتقييم"، مشددًا على أن الزيارات المفاجئة ستشمل جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لـمحافظة القليوبية خلال عام 2026، لضمان استمرارية الأداء بنفس القوة والكفاءة.

وأشار إلى أن إدارة غرب شبرا الخيمة تُعد من الركائز الأساسية للعملية التعليمية، ما يتطلب تضافر الجهود لضمان انتظام الدراسة داخل الفصول، والمتابعة الدقيقة لتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

وفي ختام الزيارة، أكد مدير تعليم القليوبية أن:"التميز التعليمي ليس صدفة، بل هو ثمرة رقابة واعية وإدارة حازمة تؤمن بأن الميدان هو المرآة الحقيقية للنجاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.