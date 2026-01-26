الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

إجراءات المقابلات الشخصية للمحامين الراغبين في القيد بالجدول العام الأربعاء

مقابلات المحامين
مقابلات المحامين للقيد بالجدول العام، فيتو
18 حجم الخط

تستأنف النقابة العامة للمحامين،  إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، الأربعاء المقبل الموافق 28 يناير 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

ويضع قانون المحاماة عدة شروط، فيمن يتقدم للقيد بالجدول العام أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة والسيرة، ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا. كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تمس الشرف أو النزاهة.

 

وعلى المستوى العلمي، ألزم القانون المتقدمين بالحصول على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار التأهيل القانوني أساسًا لا غنى عنه لمزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بالشق العملي، يتعين على الخريج قضاء مدة تمرين قانونية، غالبًا ما تمتد لسنتين، مقيدًا بجدول تحت التمرين، وذلك من خلال الالتحاق بمكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بقواعده.

كما شدد قانون المحاماة على حظر الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال التي تتعارض مع استقلال المهنة، وفي مقدمتها الوظائف الحكومية أو العامة، والأعمال التجارية، أو أي نشاط من شأنه الإخلال بكرامة المحاماة أو استقلالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقابلات المحامين للقيد بالجدول العام الجدول العام للنقابة المحامين نقابة المحامين
ads

الأكثر قراءة

الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

الأمن يكشف ملابسات واقعة خطف طفل بالمنوفية

الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة بـ طقس الغد

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

الجيش الفرنسي: قوات إضافية تتوجه إلى جرينلاند وفقا للتطورات على الأرض

طرح إعلان تشويقي جديد لمسلسل مطبخ المدينة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية