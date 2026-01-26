تشكيل فريق ضمك لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، أعلن أرماندو إيفانجليستا المدير الفني لفريق ضمك السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الحزم بعد قليل ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”

تشكيل ضمك أمام الحزم

يدخل فريق ضمك مباراته أمام الحزم بتشكيل مكون من:

يستعد فريق الحزم لمواجهة نظيره ضمك في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.

طموح الحزم في مواجهة ضمك

ويدخل الحزم المباراة طامحًا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو ما يساعده على تعزيز مركزه وتقديم أداء قوي يرضي جماهيره، خاصة بعد المنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري هذا الموسم بين جميع الفرق.

ويعتمد الفريق على تنظيمه الدفاعي الصلب وقدرته على التحول السريع للهجمات المرتدة، إلى جانب لاعبيه المميزين في خط الوسط والهجوم.

الهروب من منطقة الخطر

من جانبه، يسعى فريق ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية، للهروب من مناطق الخطر والابتعاد عن مراكز الهبوط، معتمدًا على الانضباط التكتيكي واللعب الجماعي لإحداث المفاجآت أمام خصمه.

ترتيب الدوري السعودي

الهلال – 45 نقطة الأهلي – 40 نقطة القادسية – 39 نقطة النصر – 37 نقطة التعاون – 35 نقطة الاتفاق – 29 نقطة الاتحاد – 27 نقطة الخليج – 25 نقطة نيوم – 21 نقطة الفتح – 21 نقطة الحزم – 17 نقطة الفيحاء – 17 نقطة الخلود – 15 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.