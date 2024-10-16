مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يعلن وصول أجهزة المناظير "بنتاكس وهيتاشي"

أعلن مستشفى الراجحي للكبد بجامعة أسيوط في إطار حرص المستشفيات في الارتقاء بمنظومتها الطبية، عن وصول أحدث أجهزة مناظير بنتاكس وهيتاشي اليابانية ذات الدقة والكفاءة العالية، بوحدة مناظير الموجات فوق الصوتية بالمستشفى.

يأتي هذا بدعم ورعاية من الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي، والأستاذ الدكتور محمد أبو زيد نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية ومدير وحدة المناظير.

كما تم تسليم الأجهزة تحت إشراف الأستاذ الدكتور وائل أحمد عباس رئيس وحدة الجهاز الهضمي بقسم الباطنة، والدكتور محمد عبد الغني مدرس بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والمهندس بيتر كميل مهندس صيانة الأجهزة الطبية بمستشفى الراجحي، والأستاذة إيمان عدلي مشرفة التمريض بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الراجحي.

جدير بالذكر، أن هذه الأجهزة تستخدم في تشخيص أمراض وأورام البنكرياس، وكذلك تشخيص أمراض وأورام الجهاز الجهاز الهضمي.

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