الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يعلن وصول أجهزة المناظير "بنتاكس وهيتاشي"

وصول أجهزة حديثة
وصول أجهزة حديثة لمستشفى جامعة أسيوط، فيتو

أعلن مستشفى الراجحي للكبد بجامعة أسيوط في إطار حرص المستشفيات  في الارتقاء بمنظومتها الطبية، عن وصول أحدث أجهزة مناظير بنتاكس وهيتاشي اليابانية ذات الدقة والكفاءة العالية،  بوحدة مناظير الموجات فوق الصوتية بالمستشفى.

 

يأتي هذا بدعم ورعاية من الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي، والأستاذ الدكتور محمد أبو زيد نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية ومدير وحدة المناظير.

 

كما تم تسليم الأجهزة تحت إشراف الأستاذ الدكتور وائل أحمد عباس رئيس وحدة الجهاز الهضمي بقسم الباطنة، والدكتور محمد عبد الغني مدرس بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والمهندس بيتر كميل مهندس صيانة الأجهزة الطبية بمستشفى الراجحي، والأستاذة إيمان عدلي مشرفة التمريض بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الراجحي.

 

جدير بالذكر، أن هذه الأجهزة تستخدم في تشخيص أمراض وأورام البنكرياس، وكذلك تشخيص أمراض وأورام الجهاز الجهاز الهضمي.

 

جامعة أسيوط تنظم مهرجان الرياضة للأطفال (صور)

رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق ASME Assiut الفائز بالمراكز الأولى في "تحدي الروبوتات"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط البنكرياس الجهاز الهضمي الدكتور محمد عبد الغنى الدكتور علاء عطية المناطق الحارة الموجات فوق الصوتية رئيس جامعة أسيوط رئيس مجلس ادارة المستشفيات عميد كلية الطب مستشفي الراجحي الجامعي مستشفي الراجحي مستشفيات الجامعية وحدة مناظير الجهاز الهضمي

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تنظم مهرجان الرياضة للأطفال (صور)

رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق ASME Assiut الفائز بالمراكز الأولى في "تحدي الروبوتات"

ضبط محطة وقود تغش البنزين بالماء في بأسيوط

محافظ أسيوط يوجه بتقديم ماكينة خياطة وعجان ومفرمة لأسرتين بمعرض "مشروعك"

الناس هتموت من العطش، استبعاد رئيس شركة مياه أسيوط من منصبه، والمحافظ يكشف ما حدث (فيديو)

لديه 22 حفيدا ويحلم أن يصبح مستشارًا، قصة عم حسن من الحصول على الثانوية بعد الستين إلى الدراسة بكلية الحقوق

فريق القلب بجامعة أسيوط يعيد الحياة إلى مريض بعد عملية عزل بالأوردة الرئوية الأربعة (صور)

جامعة أسيوط تعلن استحداث برنامج لميكنة إدارة شئون الطلاب وتوفير قاعدة بيانات متكاملة

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أحداث جسام وملحمة كبرى قادمة، تغريدة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية