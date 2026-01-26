الإثنين 26 يناير 2026
هندسة عين شمس تحصل علي المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي

جامعة عين شمس
حصدت كلية الهندسة – جامعة عين شمس المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي في فئة الكليات (التميز المؤسسي)، وذلك خلال الدورة الرابعة للجائزة، والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء،ويأتي ذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل جامعة عين شمس الحافل بالتميز.

وشهدت الاحتفالية حضور  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تأكيد على الدعم المؤسسي الذي توليه إدارة الجامعة لمسيرة التطوير والجودة.

وقام  الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس باستلام الجائزة، في تتويج يعكس الجهود المتكاملة التي يبذلها قطاعا التعليم والإدارة بالكلية لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والابتكار.

جودة الخدمات التعليمية 

وتُعد جائزة مصر للتميز الحكومي من أبرز الجوائز الوطنية التي تستهدف ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، من خلال معايير دقيقة تشمل القيادة الفعالة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد، والتحول الرقمي، وجودة الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

ويعكس هذا الإنجاز النهج القيادي الواعي الذي تتبناه جامعة عين شمس برئاسة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، والذي يحرص على دعم التميز، وتمكين الكليات من تطوير أدائها، وتعزيز دور الجامعة كصرح وطني فاعل في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

 

