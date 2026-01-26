الإثنين 26 يناير 2026
القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة  الفيوم.

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

 

وتتضمن الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة البنود التالية بعدد (۱) نسخة أصل و(۹) تسع صور:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية -المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم..... إلخ ).

بيان حالة حديث يشتمل على (الإعارات - الإجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة.
تقديم كل ما سبق من أوراق بعدد ( ۱۰ ) أسطوانات مدمجة أو فلاشات.

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقي ونصفة مدمجة (فلاش أو سي دي):

بيان الحالة للمرشح عدد ( 1 ) أصول.

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ) عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ) عدد (۲) شهادة أصل.

صورة بطاقة الرقم القومي عدد ( ۲ ) صورة.

صورة شخصية حديثة عدد ( ۲ ) صورة ( النسخة الالكترونية بصيغة jpg.

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( ۱ ) نسخة

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه

يتم تقديم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.


من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٥ وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١/٢٦، تلقى الطعون.

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٧، اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين.

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨، تسليم أوراق المتقدمين الاعضاء اللجنة.

سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.

