وزير التعليم العالي: دوري الجامعات رافد أساسي لبناء الإنسان المصري

شهد كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات حفل افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته (53) والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 1 فبراير 2026.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ولفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، ورؤساء الاتحادات الرياضية، والجامعات المشاركة، بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الجديدة.

وبدأ حفل الافتتاح بطابور عرض للجامعات المشاركة، أعقبه عرض فرعوني، ثم فقرة حوارية مع أبطال التايكوندو الحاصلين على ميداليات بطولة العالم بألمانيا، إلى جانب كلمة للأبطال البارالمبيين، كما شهدت الفعاليات تكريم ثلاثة طلاب فائزين في مسابقة الهوية البصرية، مع تخصيص جوائز لهم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ تقديرًا لإبداعهم وتميزهم، وعرض فيديو عن الاتحاد الرياضي للجامعات، ونموذج محاكاة لدوري الألعاب الأفريقية للجامعات، واختُتم الحفل بمباراة استعراضية للقيادات الطلابية بمشاركة الوزيرين.

وأكد أيمن عاشور أن دوري الجامعات والمعاهد المصرية يعد رافدًا أساسيًّا لبناء الإنسان المصري، وداعمًا لتكوين شخصية الطالب المتوازنة علميًّا وبدنيًّا في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، معربًا عن تقديره لدعم القيادة السياسية للرياضة الجامعية، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر للدوري وإضافة ألعاب جديدة يعكس إيمان الدولة بدور الشباب، موضحًا أن دوري الجامعات المصرية واصل مسيرته دون انقطاع مع التوسع المستمر في الألعاب الرياضية، وصولًا إلى إطلاق الهوية البصرية الجديدة للدوري تحت مسمى أولمبياد الجامعات المصرية، إلى جانب استحداث ألعاب أقاليم الجمهورية بنظام تصفيات نهائية لأبطال الأقاليم، بما يرسخ نمطًا جديدًا للتنافس الرياضي داخل الجامعات المصرية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن النشاط الطلابي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة، تجلت في إنتاج برامج نوعية، مثل: كاستينج جامعات، والمشاركة الفعالة في برنامج GenZ، إلى جانب التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مسلسل ميدتيرم الحاصل على أعلى المشاهدات على المنصات المختلفة حتى وصلنا مؤخرًا الى مليار مشاهدة، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين منحة علماء المستقبل لأكثر من 35 ألف منحة كلية وجزئية.

وأكد تطور النشاط الرياضي الجامعي من حيث تنوع الأنشطة واتساع المشاركة، حيث شارك خلال العام الأخير ما يقرب من 400 ألف طالب في الأنشطة المختلفة، وحقق طلاب الجامعات إنجازات بارزة إقليميًّا ودوليًّا في بطولات عالمية وإقليمية، بما يؤكد أن الرياضة الجامعية أصبحت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل المختلفة، مشيدًا بدور د.أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، مؤكدًا أن الاتحاد الرياضي للجامعات سيظل داعمًا لطلاب الجامعات، مشيرًا إلى تطلع مصر لتنظيم بطولات جامعية عالمية، وعلى رأسها بطولة العالم للجامعات 2031.

ومن جانبه، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهوده ودعمه المستمر للأنشطة الطلابية والفعاليات الرياضية، كما أعرب عن تقديره للدكتور أحمد راغب، نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، ورؤساء الجامعات، مرحبًا بالجميع في نادي النادي، أحد الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن دوري الجامعات والمعاهد يمثل حراكا طلابيًا مهمًا، ويشارك فيه أكثر من 3 آلاف طالب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والسعي خلال الفترة المقبلة لاستضافة بطولة عالمية للجامعات، مشيدًا بهذا النموذج للتعاون بين الوزارتين لما يضمنه من صقل مهارات الطلاب، واكتشاف المواهب الرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد راغب أن الرياضة مفتاح الصداقة وتوحيد الشعوب، وأن افتتاح دوري الجامعات المصرية في نسخته (53) يعكس قوة واستمرارية الرياضة الجامعية في مصر واهتمام الدولة ببناء شخصية الطالب المتكاملة، وأضاف أن الدوري ليس مجرد بطولة محلية، بل اختبار حقيقي للجاهزية التنظيمية لمصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية 2026، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، ولجميع الجامعات المشاركة والرعاة.

كما وجه الدكتور أحمد راغب الشكر للشركاء الاستراتيجيين جامعات (القاهرة، عين شمس، العاصمة "حلوان سابقًا"، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية) لاستضافتها الألعاب وتوفير الدعم الفني، مشيرًا إلى استضافة مصر بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ في أبريل المقبل، واستعدادات لاستضافة بطولات عالمية للجامعات بدءًا من 2026؛ مما يعكس ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية وبنيتها التحتية.

ومن جانبه، أكد أحمد كامل أن دوري الجامعات والمعاهد المصرية يضم 20 لعبة رياضية متنوعة، تشمل (كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة السلة 3×3، وتنس الطاولة، والتنس، والإسكواش، والريشة الطائرة، والبادل، والشطرنج، والجودو، والكاراتيه، والمصارعة، وألعاب القوى، والسباحة، والسباحة بالزعانف، والخماسي الحديث، والسلاح)، بمشاركة واسعة تضم 28 جامعة حكومية، وأكثر من 34 جامعة خاصة، و30 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، إلى جانب أكثر من 215 معهدًا عاليًا.

