أخبار مصر

وزير التعليم العالي يهنئ كليات الجامعات الحكومية الفائزة بجائزة "التميز"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه الجامعات المصرية من تطور مؤسسي ملموس، ويجسد نجاحها في تطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأشارت نتائج الجائزة إلى حصول كلية الهندسة بجامعة المنصورة على المركز الأول، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على المركز الثاني، بينما حققت كلية الهندسة بجامعة عين شمس المركز الثالث، في إنجاز يعكس روح التنافس الإيجابي بين كليات الجامعات الحكومية.

وشدد الوزير على أن هذا التميز جاء نتيجة العمل الجاد والتخطيط المؤسسي السليم، والالتزام بتطبيق محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل.

وأشاد الوزير بجهود إدارات الجامعات وقيادات الكليات الفائزة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مؤكدًا أن هذا التميز يمثل نموذجًا يُحتذى به داخل منظومة التعليم العالي وحافزًا لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز في الجامعات المصرية.

واختتم الوزير تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة لكافة الجامعات والمؤسسات التعليمية لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يسهم في بناء الإنسان المصري ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

 

الجريدة الرسمية