تجارة عين شمس تعلن خطة استراتيجية لضم مجلاتها لقاعدة بيانات "سكوبس" العالمية

أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن توجه استراتيجي طموح يهدف إلى رفع تصنيف المجلات العلمية للكلية وتأهيلها للانضمام إلى قاعدة بيانات "سكوبس" (Scopus) الدولية.

​وتأتي هذه الخطوة، التي أقرها مجلس الكلية في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2025، كجزء من رؤيته الشاملة لتحويل الكلية إلى مركز إشعاع بحثي عالمي، يضمن وصول الأبحاث والدارسين بالكلية إلى مجتمع الأعمال والأكاديميين في كافة أنحاء العالم.

​المعيار الذهبي لجودة البحث العلمي

​وأكد الدكتور فريد محرم أن التوجه نحو "سكوبس" ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو سعي للوجود في أضخم وأهم قاعدة بيانات للملخصات والاستشهادات المرجعية في العالم.

​وأوضح أن "سكوبس" تتبع مؤسسة "إلسيفير" (Elsevier) العالمية، وهي العملاق الهولندي الرائد في النشر العلمي الذي يضع المعايير الأكثر صرامة في قبول الدوريات.

وأشار إلى أن وجود مجلات الكلية ضمن هذا النطاق يعني اعترافًا دوليًا بجودة المحتوى العلمي، ويجعل أبحاث الكلية مرئية ومتاحة للباحثين والمؤسسات الدولية، مما يرفع من قيمة الإنتاج الفكري المصري عالميًا.

​مزايا استراتيجية للباحثين والمؤسسة

​وأوضح أن هذا المسار التطويري يهدف بشكل رئيسي إلى رفع معدلات الاستشهادات المرجعية (Citations) لأبحاث أعضاء هيئة التدريس، وهو ما يعني زيادة عدد المرات التي يستعين فيها باحثو العالم بأبحاث الكلية كمراجع أساسية، مما يرفع "معامل التأثير" الدولي للكلية ويضع علماءها في صدارة التخصصات الاقتصادية والإدارية.

​وأضاف أن هذا التطور يصب مباشرة في مصلحة تصنيف جامعة عين شمس دوليًا، حيث تعتمد التصنيفات الكبرى مثل (QS) و(Times) على حجم وجودة الأبحاث المدرجة في سكوبس كمقياس أساسي لقوة الجامعات.

​خارطة طريق لتطوير منظومة النشر

​وأشار الدكتور فريد محرم إلى أن هذا العمل يرتكز على خارطة طريق شاملة لتطوير المجلات العلمية للكلية وتحديثها رقميًا لتتوافق مع منصات النشر العالمية التابعة لـ "إلسيفير".

​وكشف عن تشكيل فرق عمل متخصصة لمراجعة قواعد التحكيم العلمي وتطوير سياسات النشر باللغة الإنجليزية، لضمان استيفاء كافة الشروط التقنية والأكاديمية العالمية.

وأكد أن الهدف هو تحويل مجلات الكلية إلى دوريات "دولية" تستقطب أبحاثًا من باحثين حول العالم، مما يثري البيئة البحثية داخل الكلية ويخلق حالة من التفاعل العلمي العابر للحدود.

​الاستثمار في المعرفة بوابة النهضة

​واختتم الدكتور فريد محرم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في تطوير المجلات العلمية وربطها بالمنصات الدولية هو الضمانة الحقيقية لبناء سمعة أكاديمية مستدامة تليق باسم كلية التجارة وجامعة عين شمس.

​وشدد على أن الكلية تمتلك عقولًا نيرة قادرة على المنافسة في "نادي الكبار" بالبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة الاستراتيجية هي ركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتمكين البحث العلمي من المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية الوطنية وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

