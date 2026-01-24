أبو ريدة يجتمع مع التوأم لمناقشة خطة إعداد منتخب مصر لمونديال 2026

18 حجم الخط

منتخب مصر، يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري خلال الساعات القادمة اجتماعا مع التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وشقيقه إبراهيم، من أجل مناقشة خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر، أن تشهد الجلسة مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر منتخب مصر في مارس المقبل، والذي ستخلله خوض الفريق مباراتين وديتن أمام السعودية يوم 26 مارس وإسبانيا يوم 30 مارس، ضمن مهرجان قطر لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة.

أبو ريدة يدعم حسام حسن وجهازه الفني

كان هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد على استمرار حسام حسن في منصبه مديرا فنيا لـمنتخب مصر خلال بطولة كأس العالم، التي تنطلق منافساتها في شهر يونيو المقبل، في أمريكا وكندا والمكسيك

منتخب مصر رابع أمم إفريقيا 2025

وحصد منتخب مصر الأول لكرة القدم، المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي اختتمت مؤخرا في المغرب، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، التي جمعت الفريقين أمس السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” جائزة مالية تقدر بـ2.5 مليون دولار، مكافأة التأهل للدور نصف النهائي، إلى جانب مكافأة 700 ألف دولار للمنتخب صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، و500 ألف دولار للفريق صاحب المركز الرابع.

جائزة منتخب مصر رابع أمم أفريقيا 2025

بذلك يحصل منتخب مصر على جائزة إجمالية تقدر ب3 ملايين دولار، عبارة عن 2.5 مليون دولار جائزة التأهل لنصف النهائي، إلى جانب 500 ألف دولار يحصل عليها الفريق الخاسر لمباراة تحديد المركز الثالث.

نيجيريا تحصد برونزية أمم أفريقيا

وحصد منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالكان.

