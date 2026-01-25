الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طلب مهم من حسام حسن لـ مصطفى محمد قبل مونديال 2026

مصطفى محمد
مصطفى محمد
18 حجم الخط

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، طالب مهاجم الفراعنة مصطفى محمد، بضرورة الاجتهاد والتركيز خلال الفترة المقبلة مع فريقه نانت الفرنسي، وحجز مكان أساسي في التشكيل، من أجل استعادة مستواه الفني والبدني قبل المعسكرات المقبلة للمنتخب وكأس العالم 2026.  

مصير مصطفى محمد 

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني لمنتخب مصر، في حديثه مع اللاعب، طالبه باستعادة مكانه الأساسي مع نانت الفرنسي مهم جدا من أجل العودة لقيادة هجوم الفراعنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية كاملة، قبل كأس العالم ٢٠٢٦.

وتابع الغندور، أن حسام حسن، شرح لمصطفى محمد أن معدل المشاركة لأي لاعب مهم جدًا، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرته على العودة لمستواه خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر رابع أمم إفريقيا 2025

وحصد منتخب مصر الأول لكرة القدم، المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي اختتمت مؤخرا في المغرب، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، التي جمعت الفريقين أمس السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” جائزة مالية تقدر بـ2.5 مليون دولار، مكافأة التأهل للدور نصف النهائي، إلى جانب مكافأة 700 ألف دولار للمنتخب صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، و500 ألف دولار للفريق صاحب المركز الرابع.

جائزة منتخب مصر رابع أمم أفريقيا 2025

بذلك يحصل منتخب مصر على جائزة إجمالية تقدر بـ3 ملايين دولار، عبارة عن 2.5 مليون دولار جائزة التأهل لنصف النهائي، إلى جانب 500 ألف دولار يحصل عليها الفريق الخاسر لمباراة تحديد المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام حسن مصطفي محمد منتخب مصر نانت الفرنسي كاس العالم 2026

مواد متعلقة

أبو الدهب: مصطفى محمد لا غنى عنه في التشكيل الأساسي للفراعنة
ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

رئيس مصلحة الجمارك يحسم الجدل بشأن العدول عن قرار ضريبة المحمول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

نتائج حاسمة في«دولة التلاوة» وخروج خالد عطية بعد منافسة قوية بين القرّاء

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

المزيد
الجريدة الرسمية