طلب مهم من حسام حسن لـ مصطفى محمد قبل مونديال 2026

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، طالب مهاجم الفراعنة مصطفى محمد، بضرورة الاجتهاد والتركيز خلال الفترة المقبلة مع فريقه نانت الفرنسي، وحجز مكان أساسي في التشكيل، من أجل استعادة مستواه الفني والبدني قبل المعسكرات المقبلة للمنتخب وكأس العالم 2026.

مصير مصطفى محمد

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني لمنتخب مصر، في حديثه مع اللاعب، طالبه باستعادة مكانه الأساسي مع نانت الفرنسي مهم جدا من أجل العودة لقيادة هجوم الفراعنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية كاملة، قبل كأس العالم ٢٠٢٦.

وتابع الغندور، أن حسام حسن، شرح لمصطفى محمد أن معدل المشاركة لأي لاعب مهم جدًا، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرته على العودة لمستواه خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر رابع أمم إفريقيا 2025

وحصد منتخب مصر الأول لكرة القدم، المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي اختتمت مؤخرا في المغرب، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، التي جمعت الفريقين أمس السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” جائزة مالية تقدر بـ2.5 مليون دولار، مكافأة التأهل للدور نصف النهائي، إلى جانب مكافأة 700 ألف دولار للمنتخب صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، و500 ألف دولار للفريق صاحب المركز الرابع.

جائزة منتخب مصر رابع أمم أفريقيا 2025

بذلك يحصل منتخب مصر على جائزة إجمالية تقدر بـ3 ملايين دولار، عبارة عن 2.5 مليون دولار جائزة التأهل لنصف النهائي، إلى جانب 500 ألف دولار يحصل عليها الفريق الخاسر لمباراة تحديد المركز الثالث.

