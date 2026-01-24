ثنائي محترف يقترب من تدعيم منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة

18 حجم الخط

يبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الأيام القليلة القادمة، تحركات مكثفة من أجل البحث عن لاعبين جدد، يمكنهم أن يحققوا إضافة فنية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك اهتماما كبيرا داخل الجهاز الفني، للعمل على النزول بمعدل أعمار اللاعبين، وبناء فريق قوي قادر على تمثيل الفريق لعشر سنوات قادمة، مع الحفاظ على نسق وانسجام الفريق وتواصل الأجيال.

محمد عبد المنعم، فيتو

متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الجهاز الفني يتابع حاليا مباريات الأندية الأربعة المشاركة في بطولتي إفريقيا، ومتابعة مباريات الدوري المحلي، وسيكثف خلال الأيام القادمة متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية في الدوريات الأوربية والعربية، بحثًا عن لاعبين واعدين، يمكنهم أن يحققوا طفرة فنية حقيقية في مستوى منتخب مصر الوطني.

وكشف المصدر، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر بشكل كبير على استدعاء ثنائي الدفاع محمد عبد المنعم المحترف في صفوف نيس الفرنسي، بعد تعافيه تماما من إصابة الرباط الصليبي، وعمر فايد مدافع أروكا البرتغالي.

عمر فايد مدافع أروكا البرتغالي، فيتو

منتخب مصر رابع أمم إفريقيا 2025

وحصد منتخب مصر الأول لكرة القدم، المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي اختتمت مؤخرا في المغرب، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، التي جمعت الفريقين أمس السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” جائزة مالية تقدر بـ2.5 مليون دولار، مكافأة التأهل للدور نصف النهائي، إلى جانب مكافأة 700 ألف دولار للمنتخب صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، و500 ألف دولار للفريق صاحب المركز الرابع.

جائزة منتخب مصر رابع أمم أفريقيا 2025

بذلك يحصل منتخب مصر على جائزة إجمالية تقدر ب3 ملايين دولار، عبارة عن 2.5 مليون دولار جائزة التأهل لنصف النهائي، إلى جانب 500 ألف دولار يحصل عليها الفريق الخاسر لمباراة تحديد المركز الثالث.

